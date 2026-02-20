Украинец сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации

Мужчина надеялся избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Украинец прошел все необходимые процедуры, после чего миграционная служба выдала ему новый паспорт, где его пол указан как женский. Далее он обратился в военкомат и потребовал снять его с воинского учета. Военкомы отказали, сославшись на результаты медкомиссии.

Украинец обжаловал решение в суде Харькова. Инстанция встала на сторону, потребовав снять его с воинского учета.

Ранее стало известно, что ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

