Украинец сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации
Житель Украины сменил пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на женский, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Мужчина надеялся избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Украинец прошел все необходимые процедуры, после чего миграционная служба выдала ему новый паспорт, где его пол указан как женский. Далее он обратился в военкомат и потребовал снять его с воинского учета. Военкомы отказали, сославшись на результаты медкомиссии.
Украинец обжаловал решение в суде Харькова. Инстанция встала на сторону, потребовав снять его с воинского учета.
Ранее стало известно, что ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
