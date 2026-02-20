Задержан глава департамента недропользования по ДФО Цуканов

Чиновники за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых брали взятки. Их задержали на рабочем месте. Цуканов возглавил департамент в 2020 году, до этого занимав должность заместителя руководителя.

Источник РИА Новости заявил, что суммы взяток крупные. До этого стало известно об обысках сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в департаменте недропользования по ДФО.

Ранее замгубернатора Челябинской области Фалейчика обвинили в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

