Задержан глава департамента недропользования по ДФО Цуканов
Во Владивостоке произведено задержание главы департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого, сообщают «Известия».
Чиновники за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых брали взятки. Их задержали на рабочем месте. Цуканов возглавил департамент в 2020 году, до этого занимав должность заместителя руководителя.
Источник РИА Новости заявил, что суммы взяток крупные. До этого стало известно об обысках сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в департаменте недропользования по ДФО.
Ранее замгубернатора Челябинской области Фалейчика обвинили в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
