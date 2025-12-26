За последнее время в соцсетях многократно появлялись видео конфликтов с телефонов учащихся со школьными учителями, где зачастую виноватым выходил педагог. Более того, участились и трагические инциденты с нападениями на учащихся и педагогов. На этом фоне в школы разослали новые правила на случай конфликтных ситуаций с учениками, которые разработало Минпросвещения. Как отмечает РБК, утверждено пять этапов разрешения конфликта, на каждый из которых отводится один-три дня.

МЕДИАЦИЯ И ПСИХОЛОГИ

Согласно документу, на первом этапе информацию об инциденте или конфликте доводят до руководителя образовательного учреждения, выясняются факты и назначаются ответственные. Также к решению вопроса могут привлечь правоохранительные органы. В рамках второго этапа выясняются остальные детали ситуации, ее участники проходят опрос с целью установить виноватых. Если на втором этапе образовательное учреждение не может решить ситуацию, то руководителям учреждения нужно обратиться в комиссию по урегулированию споров – такую должна иметь каждая школа или колледж.

Далее уже в процесс включается комиссия, которая выносит письменное решение. Четвертый этап подразумевает исполнение решения, которое контролирует руководство школы или колледжа.

Если кто-либо из участников хочет обжаловать решение, то он может обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие образовательные органы, в полицию или в суд.

Инструкция от Минпросвещения включает в себя и другие рекомендации, например, больше рассказывать учителям и ученикам о правовой культуре. Также рекомендации предусматривают психологическую помощь для всех участников конфликта. Указано, что урегулирование таких инцидентов должно происходить под медиацией.

Важное место отводится и профилактической работе с учениками и их родителями, которой должно заниматься руководство школы. Также прописана рекомендация своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасной ситуации.