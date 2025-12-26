Пять этапов и психологи: Как школам в России предложили решать конфликты с учениками
Пока депутаты предлагают наделить учителей статусом неприкосновенности, а учителя констатируют провокации и утверждают, что совсем искоренить конфликты нельзя, Минпросвещения представило пять шагов для решения таких ситуаций.
За последнее время в соцсетях многократно появлялись видео конфликтов с телефонов учащихся со школьными учителями, где зачастую виноватым выходил педагог. Более того, участились и трагические инциденты с нападениями на учащихся и педагогов. На этом фоне в школы разослали новые правила на случай конфликтных ситуаций с учениками, которые разработало Минпросвещения. Как отмечает РБК, утверждено пять этапов разрешения конфликта, на каждый из которых отводится один-три дня.
МЕДИАЦИЯ И ПСИХОЛОГИ
Согласно документу, на первом этапе информацию об инциденте или конфликте доводят до руководителя образовательного учреждения, выясняются факты и назначаются ответственные. Также к решению вопроса могут привлечь правоохранительные органы. В рамках второго этапа выясняются остальные детали ситуации, ее участники проходят опрос с целью установить виноватых. Если на втором этапе образовательное учреждение не может решить ситуацию, то руководителям учреждения нужно обратиться в комиссию по урегулированию споров – такую должна иметь каждая школа или колледж.
Далее уже в процесс включается комиссия, которая выносит письменное решение. Четвертый этап подразумевает исполнение решения, которое контролирует руководство школы или колледжа.
Если кто-либо из участников хочет обжаловать решение, то он может обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие образовательные органы, в полицию или в суд.
Инструкция от Минпросвещения включает в себя и другие рекомендации, например, больше рассказывать учителям и ученикам о правовой культуре. Также рекомендации предусматривают психологическую помощь для всех участников конфликта. Указано, что урегулирование таких инцидентов должно происходить под медиацией.
Важное место отводится и профилактической работе с учениками и их родителями, которой должно заниматься руководство школы. Также прописана рекомендация своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасной ситуации.
НАДЕЛИТЬ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬЮ?
Напомним, что 25 декабря в Сети вызвало широкий общественный резонанс видео, на котором учащийся московской школы №1158 оскорблял учителя иностранных языков и записывал издевательства на видео. Под удар попал опытный 61-летний педагог Михаил Лифиц, который вежливо просил ученика убрать телефон.
После скандала и общественной реакции директор школы Татьяна Киркова публично осудила охамевшего ученика, заявив, что его «поведение…является категорически неприемлемым и нарушает нормы морали и элементарного уважения к человеку и профессии» и пообещала, что инцидент не будет замалчиваться. Позднее как сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва», что ученик отчислился, а материалы по инциденту переданы в полицию.
Буквально перед этим депутат Госдумы Николай Новичков предложил наделить статусом неприкосновенности российских педагогов. По его мнению, учителя заслуживают самого высокого социального статуса, так как именно они играют ключевую роль в формировании будущего нации.
«Давайте оставим учителей в покое и прекратим кошмарить тех, кто по факту каждый день совершает подвиг. Конечно, ни о каких ограничениях (стоимости подарка для учителей. – Прим. НСН) в три тысячи рублей говорить даже не стоит», — приводят его слова NEWS.ru.
А ЧТО ДУМАЮТ УЧИТЕЛЯ?
В свою очередь член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, что уменьшить количество конфликтов между учениками и педагогами помогла бы полноценная воспитательная работа, а отчисление обнаглевших детей и наделение педагогов статусом неприкосновенности не решит ситуацию.
«Даже если у педагога будет этот статус, от этого ничего не изменится, ученики не перевоспитаются. Понятно, что должна быть определенная правовая рамка, которая регулирует отношения между учителем и учеником, но все правом не отрегулировать. У нас почему-то есть предубеждение, что закон сразу все изменит. Нужно повысить педагогам зарплату, необходимо, чтобы учителя работали с нормальной нагрузкой... Тогда со временем количество конфликтов сведется к минимуму», — сказал Казаков.
Однако учитель констатировал, что до конца искоренить конфликты между детьми и учителями не получится.
«К сожалению, конфликтов в школе становится все больше и больше. Я связываю это с тем, что условия труда становятся все хуже и хуже, у учителей нет времени заниматься воспитанием детей. Воспитательная работа в основном спускается “сверху”, она ведется под отчет. Понятно, что вообще исключить конфликты в школе невозможно.... Но сейчас создаются все условия для того, чтобы таких случаев было больше. Отчисление зарвавшихся учеников — чаще всего не выход из положения; бывало, что они переходили из школы в школу и вели себя так же. Единственный инструмент воздействия на них — воспитательный момент», - отметил он.
По словам Казакова, воспитательная работа должна идти с первого класса и продолжаться на протяжении всего времени учебы.
За отдельную комиссию для решения таких вопросов между учениками и учителями выступал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
«Существует управляющий совет, куда входят учредители, родители, старшеклассники. Там есть комиссия по конфликтам. Я, будучи директором школы и не являясь членом управляющего совета, могу сделать доклад, доложить о конфликте, а дальше пусть решают. Если это не формальная организация, которая во всем поддержит директора, то через управляющий совет и через конфликтную комиссию такие проблемы можно решать», — раскрыл он в разговоре с НСН.
При этом Ямбург встал на защиту педагогов, которые могут отвесить подзатыльник или резко поймать ученика за руку, отметив, что чаще всего имела место длительная провокация педагога.
«С другой стороны, дети — замечательные манипуляторы. Часто, когда я смотрю видео подобного рода, например, когда учительница начальных классов выходит в коридор, ловит какого-то ребенка и начинает давать по шее, по щекам и так далее, у меня возникает вопрос — а как эти юные папарацци оказались в нужном месте в нужное время? Значит, они каким-то образом на уроке спровоцировали учительницу, а потом с большим удовольствием это сняли», - подытожил он.
