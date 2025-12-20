В ГД подготовили инициативы по «эффекту Долиной»

«В этом деле поставлена даже не жирная точка, а восклицательный знак. При этом, я думаю, Долина обратится в президиум Верховного суда с просьбой пересмотреть определение ВС. Там дело рассматривают 13 судей, другой вопрос, истребует ли ВС это дело для дальнейшего рассмотрения на президиуме? Я там нарушений не увидела. Если в договоре прописано, что зарегистрированные в квартире лица обязуются сняться с регистрационного учета, они должны быть с него сняты, но есть несовершеннолетний ребенок, который зарегистрирован в этой квартире. Если какое-то другое жилье есть в собственности у мамы ребенка, у самого ребенка или у бабушки, то ребенка могут снять с учета. Даже если ребенок останется зарегистрированным в квартире, то он будет иметь право там проживать, но мама с бабушкой не смогут, потому что эта квартира им уже не принадлежит. Но ребенок, скорее всего, один там проживать не будет», - объяснила она.

Между тем, адвокат Александр Бенхин заявил, что Долина может остаться и без двух ее квартир в Юрмале в Латвии, общая стоимость которых составляет примерно 95 млн рублей. Он объяснил, что это связно с санкциями.