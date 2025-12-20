В ГД подготовили инициативы по «эффекту Долиной»
Речь идет о периоде охлаждения и специальном депозите.
В России продолжают борьбу с «эффектом Долиной». В Госдуме предлагают все новые решения по завершению споров о продаже недвижимости по «бабушкиной схеме». Между тем, в деле с квартирой самой певицы Ларисы Долиной уже поставлена точка. При этом юристы говорят, что знаменитость может лишиться сразу нескольких своих объектов недвижимости.
«БОРЬБА» С «ЭФФЕКТОМ ДОЛИНОЙ»
В Госдуме подготовили законодательные инициативы по решению проблемы с мошенниками в связи с «эффектом Долиной». По словам председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, речь идет о введении периода охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры.
Кроме того, предлагается перечислять деньги на специальный депозит, с которого только после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий, продавец сможет их забрать, либо сумма, в случае аннулирования сделки купли-продажи, вернется тому, кто ее перечислил.
К тому же Аксаков подчеркнул, что при покупке недвижимости не должно быть третьего лица, через которого проходят деньги. Также рассматривается предложение о вовлечении в процесс юристов, которые подтверждают правильность сделки, пишет ТАСС.
До этого директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заметил, что крупные девелоперы в России выиграли из-за «эффекта Долиной».
«Это простимулировало первичный рынок. Крупные девелоперы только выиграли из-за этого, потому что это повлияло на негативный фон и тревожность по поводу сделок на вторичном рынке. Сейчас разрыв между "первичкой" и "вторичкой" увеличился до 80%, такого не было никогда. Поэтому "эффект Долиной" выгоден в каком-то смысле рынку», - сказал он.
ДОЛИНА ОСТАНЕТСЯ БЕЗ КВАРТИР?
При этом в деле с квартирой народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Верховный суд уже поставил точку. 16 декабря он вернул покупательнице недвижимости знаменитости Полине Лурье право собственности. Вопрос о принудительном выселении артистки и ее семьи рассмотрит Мосгорсуд.
Однако заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН объяснила, что теперь певица не должна отдавать Лурье 112 млн рублей, за которые женщина купила недвижимость в 2024 году, но может обратиться в президиум ВС.
«В этом деле поставлена даже не жирная точка, а восклицательный знак. При этом, я думаю, Долина обратится в президиум Верховного суда с просьбой пересмотреть определение ВС. Там дело рассматривают 13 судей, другой вопрос, истребует ли ВС это дело для дальнейшего рассмотрения на президиуме? Я там нарушений не увидела. Если в договоре прописано, что зарегистрированные в квартире лица обязуются сняться с регистрационного учета, они должны быть с него сняты, но есть несовершеннолетний ребенок, который зарегистрирован в этой квартире. Если какое-то другое жилье есть в собственности у мамы ребенка, у самого ребенка или у бабушки, то ребенка могут снять с учета. Даже если ребенок останется зарегистрированным в квартире, то он будет иметь право там проживать, но мама с бабушкой не смогут, потому что эта квартира им уже не принадлежит. Но ребенок, скорее всего, один там проживать не будет», - объяснила она.
Между тем, адвокат Александр Бенхин заявил, что Долина может остаться и без двух ее квартир в Юрмале в Латвии, общая стоимость которых составляет примерно 95 млн рублей. Он объяснил, что это связно с санкциями.
«Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные. Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это уголовное преступление», - приводит его слова издание «Абзац».
Ранее адвокат Сергей Жорин заметил, что после решения Верховного суда практика так называемой «схемы Долиной» фактически прекратится, а в делах оспаривания сделок с жильем вновь будет применяться двусторонняя реституция, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
