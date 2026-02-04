Профессор предупредила о рисках при покупке автомобилей за границей

Покупка автомобиля за рубежом с использованием сомнительных схем может обернуться для россиян серьезными финансовыми потерями, проблемами с таможней и даже уголовной ответственностью. Об этом в комментарии «ФедералПресс» рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

По ее словам, рынок импорта автомобилей заметно изменился, и на нем появилось много посредников, предлагающих способы сэкономить за счет занижения таможенной стоимости или «серых» схем растаможки через третьи страны. Такие решения, как подчеркнула Капустина, создают риск последующих доначислений со стороны таможни, ареста автомобиля и конфискации имущества.