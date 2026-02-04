Профессор предупредила о рисках при покупке автомобилей за границей

Покупка автомобиля за рубежом с использованием сомнительных схем может обернуться для россиян серьезными финансовыми потерями, проблемами с таможней и даже уголовной ответственностью. Об этом в комментарии «ФедералПресс» рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

По ее словам, рынок импорта автомобилей заметно изменился, и на нем появилось много посредников, предлагающих способы сэкономить за счет занижения таможенной стоимости или «серых» схем растаможки через третьи страны. Такие решения, как подчеркнула Капустина, создают риск последующих доначислений со стороны таможни, ареста автомобиля и конфискации имущества.

Эксперт отметила, что безопасный ввоз машины требует тщательной подготовки. Перед подписанием договора с посредником необходимо проверить его репутацию, изучить независимые отзывы и запросить документы по ранее завершенным сделкам. Надежные компании, по ее словам, предоставляют прозрачную и зафиксированную в договоре калькуляцию всех расходов.

Капустина добавила, что легальный и выгодный импорт возможен при выборе аккредитованного брокера, использовании аккредитивной формы расчетов и получении всех оригиналов документов до окончательной оплаты. Экономия, подчеркнула она, должна достигаться не за счет ухода от платежей, а благодаря грамотному выбору страны покупки, оптимизации логистики и подбору автомобиля с чистой историей, передает «Радиоточка НСН».

