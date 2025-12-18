Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье вправе заявить требование о компенсации морального вреда, однако рассчитывать на значительную сумму не стоит. Об этом «ФедералПресс» заявил адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, российская судебная практика предусматривает относительно небольшие выплаты по таким искам. Максимальный размер компенсации, который может быть присужден судом, он оценил примерно в 300 тысяч рублей, подчеркнув, что эта сумма вряд ли представляет интерес для Лурье.