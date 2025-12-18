Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье вправе заявить требование о компенсации морального вреда, однако рассчитывать на значительную сумму не стоит. Об этом «ФедералПресс» заявил адвокат Андрей Алешкин.
По его словам, российская судебная практика предусматривает относительно небольшие выплаты по таким искам. Максимальный размер компенсации, который может быть присужден судом, он оценил примерно в 300 тысяч рублей, подчеркнув, что эта сумма вряд ли представляет интерес для Лурье.
При этом Алешкин отметил, что покупательница может рассчитывать на возмещение расходов на юридическую помощь. С учетом длительности разбирательства и объема оказанных услуг сумма таких выплат может оказаться существенной.
16 декабря Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших недействительной сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье. В результате спорная недвижимость осталась в собственности Лурье, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психиатр объяснил, как тревожность передается от родителей детям
- Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной
- Депутаты и букмекеры поспорили о пользе самозапрета на азартные игры
- Мясников объяснил россиянам, кто доживет до 120 лет
- Мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты
- В Госдуме заявили об отсутствии реальной свободы слова на Западе
- Россиянам объяснили причину падения цен на iPhone 17 Pro
- Bloomberg узнал детали гарантий безопасности для Украины
- Россиянам назвали два способа, чтобы избежать похмелья
- Лукашенко допустил отказ от участия в выборах в 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru