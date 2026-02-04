Дальность полета дронов ВСУ выросла благодаря новому режиму работы двигателя
Украинские беспилотники смогли увеличить дальность полета до 1600 км за счет особого режима работы двигателя, который циклически отключается в воздухе. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, во время полета двигатель дрона может временно выключаться, после чего аппарат некоторое время планирует, а затем снова включает мотор и продолжает движение. Такой алгоритм повторяется несколько раз и позволяет существенно экономить топливо.
Кнутов отметил, что подобный подход дает возможность увеличить дальность полета беспилотников как минимум на 20% и, возможно, даже больше.
Эксперт подчеркнул, что эта технология стала важным фактором в развитии дальнобойных дронов и позволяет им преодолевать значительно большие расстояния, передает «Радиоточка НСН».
