Дальность полета дронов ВСУ выросла благодаря новому режиму работы двигателя

Украинские беспилотники смогли увеличить дальность полета до 1600 км за счет особого режима работы двигателя, который циклически отключается в воздухе. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, во время полета двигатель дрона может временно выключаться, после чего аппарат некоторое время планирует, а затем снова включает мотор и продолжает движение. Такой алгоритм повторяется несколько раз и позволяет существенно экономить топливо.