Юрист объяснил, почему публикация записи разговора с мошенниками выгодна Долиной

Публикация записи телефонного разговора с мошенниками может сыграть на руку Ларисе Долиной, если содержание аудио подтверждает ее версию событий. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал юрист Андрей Алешкин.

По его словам, обнародование подобных материалов иногда используется как элемент защиты, когда стороне важно подкрепить свою позицию дополнительными доказательствами, формально полученными извне.