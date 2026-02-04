Юрист объяснил, почему публикация записи разговора с мошенниками выгодна Долиной

Публикация записи телефонного разговора с мошенниками может сыграть на руку Ларисе Долиной, если содержание аудио подтверждает ее версию событий. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал юрист Андрей Алешкин.

По его словам, обнародование подобных материалов иногда используется как элемент защиты, когда стороне важно подкрепить свою позицию дополнительными доказательствами, формально полученными извне.

Если шестичасовая запись подтверждает, что артистка действовала под давлением и не была связана с организаторами аферы, появление этого аудио усиливает ее аргументы и придает им больший вес.

Юрист отметил, что сама по себе запись разговора с мошенниками дополнительно подтверждает утверждения Долиной о психологическом воздействии, под которым она находилась. При этом содержание полной версии аудио пока не раскрыто, поэтому делать окончательные выводы рано, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
