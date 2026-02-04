Roblox и Новый год: Какие сюрпризы готовит новая GTA VI
Rockstar сделают упор на онлайн-режим, сказал НСН Даниил Аржаков, а Святослав Пегов сказал, что поклонники любых жанров все равно будут играть в новую GTA VI.
Выход новой части видеоигры Grand Theft Auto (GTA) — культурное событие, которое задает стандарты и ритм жизни всей индустрии, заявил НСН IT-эксперт Даниил Аржаков.
Индустрия видеоигр получила, пожалуй, самую долгожданную дату в календаре за последние десять лет. После череды слухов, смены релизных окон и внутренней перестройки студии, издатель Take-Two Interactive официально утвердил день выхода GTA VI. Игра поступит в продажу во вторник, 19 ноября 2026 года. Аржаков сравнил релиз новой GTA с премьерой фильма про Джеймса Бонда.
«От GTA VI все ожидают огромный мир и технологический скачок. Сюрпризы, скорее всего, будут в содержании: более живая симуляция города, где мир системно реагирует на игрока, более зрелый и социально острый сюжет. А еще упор на онлайн-режим — я думаю, на примере пятой части Rockstar поняли, что это самая долгоживущая и потенциально прибыльная составляющая. Вероятно, он перестанет быть приложением к игре и станет ядром экосистемы — с сезонными сценариями, социальными ролями и, возможно, элементами пользовательского контента уровня Roblox, но во взрослой ААА-обертке. Жанр при этом остается актуальным. Успех Expedition 33 говорит только о том, что аудитория ценит авторские высказывания и новые жанровые формы. Но GTA здесь вне конкуренции: это как новый фильм про Джеймса Бонда — культурное событие, которое задает стандарты и ритм жизни всей индустрии», — сказал собеседник НСН.
Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, указал на преимущество GTA в том, что эта игра вне конъюнктуры рынка.
«Я бы не сказал, что новые релизы серии GTA несли сюрпризы. GTA — прежде всего про новое поколение качества и иммерсивности. Думаю, от чего аудитория должна удивиться - от совершенно нового уровня симуляции окружающего мира. Вероятно, что поведение NPC GTA VI станет новым образцом для индустрии. О том, к чему стремится индустрия, мы могли узнать из короткого тизера "Ведьмака 4". И это действительно впечатляет. Главное преимущество GTA — это игра вне конъюнктуры рынка. Думаю, что и поклонники самобытных инди-проектов, и ААА блокбастеров будут в нее играть. Это как Новый год: даже если не любишь шумные праздники, все равно насыщаешься атмосферой», — добавил эксперт.
Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что создатели GTA VI прекрасно понимают ажиотаж вокруг игры, поэтому хотят выпустить максимально качественный продукт, чтобы всем угодить, но полностью избежать багов не получится.
