Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, указал на преимущество GTA в том, что эта игра вне конъюнктуры рынка.

«Я бы не сказал, что новые релизы серии GTA несли сюрпризы. GTA — прежде всего про новое поколение качества и иммерсивности. Думаю, от чего аудитория должна удивиться - от совершенно нового уровня симуляции окружающего мира. Вероятно, что поведение NPC GTA VI станет новым образцом для индустрии. О том, к чему стремится индустрия, мы могли узнать из короткого тизера "Ведьмака 4". И это действительно впечатляет. Главное преимущество GTA — это игра вне конъюнктуры рынка. Думаю, что и поклонники самобытных инди-проектов, и ААА блокбастеров будут в нее играть. Это как Новый год: даже если не любишь шумные праздники, все равно насыщаешься атмосферой», — добавил эксперт.

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что создатели GTA VI прекрасно понимают ажиотаж вокруг игры, поэтому хотят выпустить максимально качественный продукт, чтобы всем угодить, но полностью избежать багов не получится.

