МИД РФ заявил об отсутствии реакции США на инициативу по ДСНВ

Россия рассматривает отсутствие официального ответа США на инициативу президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) как данность и будет учитывать это при формировании своей политики в сфере стратегических вооружений. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, опубликованном в связи с истечением срока действия ДСНВ.

В дипведомстве отметили, что по двусторонним каналам от американской стороны так и не поступило формализованной реакции на российское предложение. По оценке МИДа, публичные заявления представителей США также не свидетельствуют о готовности Вашингтона следовать порядку действий в рамках ДСНВ, ранее предложенному Москвой. В министерстве подчеркнули, что российские идеи фактически были оставлены без ответа, назвав такой подход ошибочным и вызывающим сожаление.

Песков: Без ДСНВ мир останется в более опасном положении

Срок действия договора между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности России в течение года после окончания договора соблюдать предусмотренные им ограничения. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта инициатива остается актуальной, однако ответа от американской стороны Москва до сих пор не получила, передает «Радиоточка НСН».

