МИД РФ заявил об отсутствии реакции США на инициативу по ДСНВ

Россия рассматривает отсутствие официального ответа США на инициативу президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) как данность и будет учитывать это при формировании своей политики в сфере стратегических вооружений. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, опубликованном в связи с истечением срока действия ДСНВ.

В дипведомстве отметили, что по двусторонним каналам от американской стороны так и не поступило формализованной реакции на российское предложение. По оценке МИДа, публичные заявления представителей США также не свидетельствуют о готовности Вашингтона следовать порядку действий в рамках ДСНВ, ранее предложенному Москвой. В министерстве подчеркнули, что российские идеи фактически были оставлены без ответа, назвав такой подход ошибочным и вызывающим сожаление.