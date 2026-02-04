Короткие видео вызвали «эмоциональные качели» у пользователей соцсетей

Резкая смена эмоций при просмотре коротких видеороликов может негативно влиять на психику, вызывая тревожность, эмоциональную спутанность и притупление чувств. Об этом психологи рассказали ОТР, комментируя популярность формата reels, Tik Tok, shorts и VK-клипов.

Специалисты объясняют, что алгоритмы коротких видео часто чередуют драматичный и развлекательный контент без пауз, из-за чего нервная система не успевает завершить эмоциональную реакцию. В результате возникает эффект «эмоциональных качелей», когда человек за несколько секунд переходит от слез к смеху. Психологи предупреждают, что при регулярном потреблении такого контента снижается способность к глубокой эмпатии, растет тревожность и появляется ощущение внутренней пустоты. Особенно уязвимы подростки, у которых эмоциональная регуляция еще формируется.