ИИ и высокоточные технологии стали ключевым инструментом в лечении рака

Российские врачи все активнее используют искусственный интеллект в борьбе с онкологическими заболеваниями, что уже заметно повысило эффективность диагностики и лечения. Об этом NEWS.ru рассказала онколог Валентина Харитонова.

По ее словам, внедрение искусственного интеллекта стало одной из самых значимых новаций последних лет. Такие технологии применяются как для выявления заболеваний, так и для прогнозирования реакции пациента на терапию, что позволяет быстрее принимать решения и начинать лечение.