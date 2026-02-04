ИИ и высокоточные технологии стали ключевым инструментом в лечении рака

Российские врачи все активнее используют искусственный интеллект в борьбе с онкологическими заболеваниями, что уже заметно повысило эффективность диагностики и лечения. Об этом NEWS.ru рассказала онколог Валентина Харитонова.

По ее словам, внедрение искусственного интеллекта стало одной из самых значимых новаций последних лет. Такие технологии применяются как для выявления заболеваний, так и для прогнозирования реакции пациента на терапию, что позволяет быстрее принимать решения и начинать лечение.

Харитонова также отметила существенный прогресс в области лучевой терапии. Современные методы визуализации, а также протонная и стереотаксическая терапия дают возможность воздействовать на опухоль с высокой точностью и минимизировать повреждение здоровых тканей.

В целом, по словам врача, за последние два года онкология сделала заметный шаг вперед. Основными факторами этого развития стали персонализированный подход к лечению и широкое внедрение высокоточных медицинских технологий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
