Риелтор Сырцов: Решение ВС РФ по делу Долиной обезопасило покупку вторичного жилья
Решение Верховного суда РФ, который сохранил за Полиной Лурье право собственности на купленную ею квартиру певицы Ларисы Долиной, является справедливым. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
По его словам, решению суда стало позитивным прецедентом для пострадавших покупателей.
Риелтор подчеркнул, что теперь сделки с недвижимостью на вторичном рынке снова станут безопасными, так как продавцы, потерявшие деньги под влиянием мошенников, не смогут рассчитывать на их отмену.
«Нужно стремиться и к возмещению убытков жертв аферистов, но точно не за счёт непричастных к преступлению граждан», — заключил Сырцов, добавив, что добросовестные покупатели, не наносившие ущерб, не должны его компенсировать.
Ранее Верховный суд РФ вернул Лурье право собственности на купленную у Долиной квартиру, разрешив певице проживать в спорном жилье до решения суда второй инстанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В школе Подмосковья после нападения нашли муляж взрывного устройства
- НСПК допустила отказ от контактного интерфейса карт «Мир» к 2031 году
- Снижение спроса на мороженное объяснили холодным летом
- Риелтор Сырцов: Решение ВС РФ по делу Долиной обезопасило покупку вторичного жилья
- Славянские мифы в эстетике Васнецова: Какой станет дарк-фэнтези «Очарованные»
- Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово подросток признался в преступлении
- В Госдуме рассказали, когда в России полностью закроют YouTube
- Туск назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины
- СМИ: США и ЕС не будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины
- Россиянам объяснили, как сделать легким новогодний стол
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru