Риелтор Сырцов: Решение ВС РФ по делу Долиной обезопасило покупку вторичного жилья

Решение Верховного суда РФ, который сохранил за Полиной Лурье право собственности на купленную ею квартиру певицы Ларисы Долиной, является справедливым. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Лурье потребовала принудительно выселить Долину

По его словам, решению суда стало позитивным прецедентом для пострадавших покупателей.

Риелтор подчеркнул, что теперь сделки с недвижимостью на вторичном рынке снова станут безопасными, так как продавцы, потерявшие деньги под влиянием мошенников, не смогут рассчитывать на их отмену.

«Нужно стремиться и к возмещению убытков жертв аферистов, но точно не за счёт непричастных к преступлению граждан», — заключил Сырцов, добавив, что добросовестные покупатели, не наносившие ущерб, не должны его компенсировать.

Ранее Верховный суд РФ вернул Лурье право собственности на купленную у Долиной квартиру, разрешив певице проживать в спорном жилье до решения суда второй инстанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

