Риелтор Сырцов: Решение ВС РФ по делу Долиной обезопасило покупку вторичного жилья

По его словам, решению суда стало позитивным прецедентом для пострадавших покупателей.

Риелтор подчеркнул, что теперь сделки с недвижимостью на вторичном рынке снова станут безопасными, так как продавцы, потерявшие деньги под влиянием мошенников, не смогут рассчитывать на их отмену.

«Нужно стремиться и к возмещению убытков жертв аферистов, но точно не за счёт непричастных к преступлению граждан», — заключил Сырцов, добавив, что добросовестные покупатели, не наносившие ущерб, не должны его компенсировать.

Ранее Верховный суд РФ вернул Лурье право собственности на купленную у Долиной квартиру, разрешив певице проживать в спорном жилье до решения суда второй инстанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

