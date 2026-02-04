Латвия и Эстония поддержали идею спецпосланника ЕС для контактов с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за назначение специального посланника Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом они заявили в интервью телеканалу Euronews.

По словам Кариса, европейские страны упустили момент, когда могли сами инициировать переговорный процесс, в результате чего ведущую роль заняли США. Он отметил, что, несмотря на это, Евросоюз по-прежнему имеет право участвовать в диалоге, поскольку косвенно вовлечен в конфликт через поддержку Украины.