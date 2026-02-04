Латвия и Эстония поддержали идею спецпосланника ЕС для контактов с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за назначение специального посланника Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом они заявили в интервью телеканалу Euronews.

По словам Кариса, европейские страны упустили момент, когда могли сами инициировать переговорный процесс, в результате чего ведущую роль заняли США. Он отметил, что, несмотря на это, Евросоюз по-прежнему имеет право участвовать в диалоге, поскольку косвенно вовлечен в конфликт через поддержку Украины.

В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника по Украине

Карис подчеркнул, что ранее европейские лидеры исходили из принципа отказа от переговоров, но теперь обеспокоены отсутствием своего представительства за столом обсуждений.

Силиня также заявила о необходимости участия ЕС в дипломатическом урегулировании, отметив, что переговоры уже начаты украинской стороной. При этом она призвала продолжать политику изоляции России и сохранение санкционного давления. По ее мнению, спецпосланником ЕС мог бы стать один из лидеров Германии, Франции или Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
