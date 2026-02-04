Латвия и Эстония поддержали идею спецпосланника ЕС для контактов с Россией
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за назначение специального посланника Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом они заявили в интервью телеканалу Euronews.
По словам Кариса, европейские страны упустили момент, когда могли сами инициировать переговорный процесс, в результате чего ведущую роль заняли США. Он отметил, что, несмотря на это, Евросоюз по-прежнему имеет право участвовать в диалоге, поскольку косвенно вовлечен в конфликт через поддержку Украины.
Карис подчеркнул, что ранее европейские лидеры исходили из принципа отказа от переговоров, но теперь обеспокоены отсутствием своего представительства за столом обсуждений.
Силиня также заявила о необходимости участия ЕС в дипломатическом урегулировании, отметив, что переговоры уже начаты украинской стороной. При этом она призвала продолжать политику изоляции России и сохранение санкционного давления. По ее мнению, спецпосланником ЕС мог бы стать один из лидеров Германии, Франции или Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
