Лидер группы «СерьГа» назвал веру основой силы духа и мужественности

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил, что главным основанием мужественности считает силу духа, которая формируется через веру. Об этом музыкант рассказал в интервью «Газете.Ru».

По его словам, внутренняя устойчивость человека появляется тогда, когда он верит в любовь, добро и справедливость, а со временем — и в Бога. Артист отметил, что вера, заложенная с детства, становится внутренним стержнем, который помогает справляться со страхами и жизненными трудностями.

Лидер группы «СерьГа» анонсировал переиздание альбома «ПримеТы» на виниле

Галанин добавил, что при наличии веры страх отходит на второй план, а человек чувствует себя увереннее, если «с родиной и Богом в сердце». При этом он подчеркнул, что физическая форма тоже важна, но все же играет второстепенную роль по сравнению с духовным состоянием.

В завершение музыкант посоветовал быть внимательным к тому, чем человек наполняет свою душу, и не забывать о заботе как о внутреннем мире, так и о теле, передает «Радиоточка НСН».

