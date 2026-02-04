Лидер группы «СерьГа» назвал веру основой силы духа и мужественности

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил, что главным основанием мужественности считает силу духа, которая формируется через веру. Об этом музыкант рассказал в интервью «Газете.Ru».

По его словам, внутренняя устойчивость человека появляется тогда, когда он верит в любовь, добро и справедливость, а со временем — и в Бога. Артист отметил, что вера, заложенная с детства, становится внутренним стержнем, который помогает справляться со страхами и жизненными трудностями.