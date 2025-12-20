Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей

ПВО вечером отражает атаку ВСУ в Севастополе Премьер Венгрии Орбан объяснил, почему не ветировал кредит ЕС для Украины В аэропорту Софии арестованы двое граждан РФ по запросу США «Почта России» готова начать продажу лекарств в своих отделениях Миллиард без зашквара: Как скандал с Нагиевым скажется на сборах «Ёлок 12»