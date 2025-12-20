Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей

Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве в 138 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела о продаже недвижимости, пишет ТАСС.

Адвокат Жорин заявил о конце «схемы Долиной» после решения Верховного суда

Отмечается, что во время предварительного расследования по уголовному делу эксперт ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» провел судебную строительно-техническую экспертизу.

«Рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 г. составляла 138 033 919 руб.», - указано в материалах.

Также исследование было выполнено по заказу покупательницы квартиры Полины Лурье, согласно его данным, недвижимость стоит 124 млн рублей. Нанятые Долиной эксперты оценили объект в 205 млн рублей. Лурье в итоге приобрела жилье за 112 млн рублей.

Ранее Верховный суд РФ принял решение вернуть Полине Лурье право собственности на купленную у Долиной квартиру, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МоскваПевицаКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры