Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей
Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве в 138 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела о продаже недвижимости, пишет ТАСС.
Отмечается, что во время предварительного расследования по уголовному делу эксперт ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» провел судебную строительно-техническую экспертизу.
«Рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 г. составляла 138 033 919 руб.», - указано в материалах.
Также исследование было выполнено по заказу покупательницы квартиры Полины Лурье, согласно его данным, недвижимость стоит 124 млн рублей. Нанятые Долиной эксперты оценили объект в 205 млн рублей. Лурье в итоге приобрела жилье за 112 млн рублей.
Ранее Верховный суд РФ принял решение вернуть Полине Лурье право собственности на купленную у Долиной квартиру, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей
- Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
- В Приморье жителя Уссурийска арестовали за поджог цирка
- СМИ: США разработали проект восстановления Газы за $112 млрд
- Депутат Говырин: Пособие при рождении ребенка составит 28,7 тысячи рублей
- Шер и Уитни Хьюстон получат Grammy за жизненные достижения
- Минспорт Франции подвергся кибератаке
- Хегсет сообщил о начале антитеррористической операции в Сирии
- Стало известно, в каких регионах России существенно повысят пенсии в 2026 году
- Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru