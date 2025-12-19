Долина может лишиться еще двух квартир

Певица Лариса Долина рискует потерять две квартиры в латвийской Юрмале общей стоимостью около 95 миллионов рублей из-за санкционных ограничений. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, недвижимость артистки находится под заморозкой, поэтому она не может ни продать жилье, ни оплачивать коммунальные услуги. В результате накапливаются долги, что в перспективе может привести к судебным искам со стороны обслуживающих компаний или муниципалитета и последующей конфискации имущества.