Долина может лишиться еще двух квартир
Певица Лариса Долина рискует потерять две квартиры в латвийской Юрмале общей стоимостью около 95 миллионов рублей из-за санкционных ограничений. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием «Абзац».
По его словам, недвижимость артистки находится под заморозкой, поэтому она не может ни продать жилье, ни оплачивать коммунальные услуги. В результате накапливаются долги, что в перспективе может привести к судебным искам со стороны обслуживающих компаний или муниципалитета и последующей конфискации имущества.
Юрист также отметил, что в сейме Латвии обсуждается возможность национализации собственности россиян, попавших под санкции. При этом попытка погасить долги или продать жилье через третьих лиц будет расценена как уголовное преступление.
Единственным выходом из ситуации Бенхин назвал судебное оспаривание санкций. Однако, по его словам, для этого требуется дорогостоящая юридическая помощь в Европе, оплатить которую официально Долина не может. Адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами в Латвии, существуют, но их крайне мало, а их услуги стоят десятки или даже сотни тысяч евро, передает «Радиоточка НСН».
