Треть россиян покупает книги ежемесячно

При этом 63% респондентов заказывают книги на маркетплейсах, еще 46% выбирают для этих целей крупные книжные магазины. Еще 40% отдают предпочтение интернет-магазинам книжных сетей и издательств, а 62% готовы приобретать книги на ярмарках и фестивалях.

Сразу 21% ищут книги одновременно онлайн и в офлайн-магазинах, а 8% нередко принимают решение о покупке спонтанно в магазине.

Среди ключевых причин, по которым респонденты обращают внимание на конкретную книгу, - знакомый автор (52%), рекомендации друзей и знакомых (35%), аннотации (35%) и рекомендации блогеров (19%). В момент покупки 48% респондентов считают цену важным, но не главным критерием выбора.

Помимо прочего 46% участников опроса сообщили, что посещают книжные ярмарки регулярно, 29% бывают на таких мероприятиях несколько раз в год. Главным преимуществом таких событий респонденты назвали возможность увидеть большое количество книг в одном месте.

Ранее программный директор ММКЯ Татьяна Восковская сообщила НСН, что почетным гостем Московской международной книжной ярмарки в этом году станет Китай, посетители смогут встретиться с известными писателями из КНР, чьи произведения переведены на русский язык.

