Треть россиян покупает книги ежемесячно
Около 33% россиян покупают книги ежемесячно, следует из опроса книжного сервиса «Кион Строки» и Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).
При этом 63% респондентов заказывают книги на маркетплейсах, еще 46% выбирают для этих целей крупные книжные магазины. Еще 40% отдают предпочтение интернет-магазинам книжных сетей и издательств, а 62% готовы приобретать книги на ярмарках и фестивалях.
Сразу 21% ищут книги одновременно онлайн и в офлайн-магазинах, а 8% нередко принимают решение о покупке спонтанно в магазине.
Среди ключевых причин, по которым респонденты обращают внимание на конкретную книгу, - знакомый автор (52%), рекомендации друзей и знакомых (35%), аннотации (35%) и рекомендации блогеров (19%). В момент покупки 48% респондентов считают цену важным, но не главным критерием выбора.
Помимо прочего 46% участников опроса сообщили, что посещают книжные ярмарки регулярно, 29% бывают на таких мероприятиях несколько раз в год. Главным преимуществом таких событий респонденты назвали возможность увидеть большое количество книг в одном месте.
Ранее программный директор ММКЯ Татьяна Восковская сообщила НСН, что почетным гостем Московской международной книжной ярмарки в этом году станет Китай, посетители смогут встретиться с известными писателями из КНР, чьи произведения переведены на русский язык.
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