Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет в Гостином Дворе со 2 по 6 сентября 2026 года. Она сможет заинтересовать и взрослых, и детей: посетители встретятся со знаменитыми российскими и зарубежными писателями, поучаствуют в лекциях и мастер-классах, а профессиональные книгоиздатели обсудят роль нейросетей в отрасли. Об этом в беседе с НСН рассказала программный директор ярмарки Татьяна Восковская.

- Книжная ярмарка охватывает очень разные направления. Какая идея объединяет такую разнородную программу в этом году?

Для Московской международной книжной ярмарки 2026 года были выбраны пять смысловых треков: чтение, развитие, познание, рефлексия и идентичность. Эти пять слов, подобно олимпийским кольцам, неразрывно связаны друг с другом, одно вытекает из другого. Читая, мы познаем мир, развиваемся, анализируем, рефлексируем и понимаем, кто мы есть в современном мире. Это также хорошо связано с Годом единства народов России, которому тоже будут посвящены мероприятия на ММКЯ.