От комиксов до нейросетей: Что ждет посетителей Московской международной книжной ярмарки
Почетным гостем Московской международной книжной ярмарки в этом году станет Китай, посетители смогут встретиться с известными писателями из КНР, чьи произведения переведены на русский язык, сказала НСН Татьяна Восковская.
Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет в Гостином Дворе со 2 по 6 сентября 2026 года. Она сможет заинтересовать и взрослых, и детей: посетители встретятся со знаменитыми российскими и зарубежными писателями, поучаствуют в лекциях и мастер-классах, а профессиональные книгоиздатели обсудят роль нейросетей в отрасли. Об этом в беседе с НСН рассказала программный директор ярмарки Татьяна Восковская.
- Книжная ярмарка охватывает очень разные направления. Какая идея объединяет такую разнородную программу в этом году?
Для Московской международной книжной ярмарки 2026 года были выбраны пять смысловых треков: чтение, развитие, познание, рефлексия и идентичность. Эти пять слов, подобно олимпийским кольцам, неразрывно связаны друг с другом, одно вытекает из другого. Читая, мы познаем мир, развиваемся, анализируем, рефлексируем и понимаем, кто мы есть в современном мире. Это также хорошо связано с Годом единства народов России, которому тоже будут посвящены мероприятия на ММКЯ.
- Что бы вы посоветовали тем, кто впервые приходит на ярмарку? Что им надо обязательно увидеть?
Я бы рекомендовала в первую очередь зайти на «Стенд почетного гостя» ММКЯ, в этом году это Китайская Народная Республика. Она займет одно из центральных мест на ярмарке, Китай прислал очень представительную и разнообразную делегацию — в нее вошли китайские филологи, ученые, эксперты, переводчики, писатели. Будет очень плотная и интересная программа, от знакомства с некоторыми вековыми китайскими традициями, такими как каллиграфия и чайная церемония, до творческих встреч с писателями, в том числе и с теми, чьи произведения уже вышли на русском языке: например, Тяньжуй Шофу, Лю Чжэньюнь, Чжао Лихун.
- Также одновременно проходит и Международная детская книжная ярмарка. Чем она заинтересует юных посетителей?
Будут работать три площадки. Одна посвящена молодежной литературе и комиксам, которые в последние годы очень популярны. Вторая площадка называется «Дети. Лекторий». Там будут проходить встречи с детскими писателями и поэтами, образовательные программы. Третья площадка — «Дети. Мастерская». На ней и дети, и родители могут принять участие в разных мастер-классах: по изготовлению оригами, лепке, раскрашиванию фигурок. Здесь тоже можно будет познакомиться и поговорить с детскими писателями.
- Какие тенденции вы сейчас видите в детской, молодежной литературе?
Все, что сейчас популярно, будет представлено на ярмарке: фэнтези, фантастика, романтические истории.
- Меняют ли сегодня нейросети работу издательств, отношение к книге?
Искусственный интеллект, его место, роль и значение как в литературе, в книгоиздании, так и в повседневной жизни волнует всех. Ярмарка вряд ли предложит ответы на какие-то вопросы, связанные с нейросетями, но мы попробуем проанализировать то, что происходит. Возможно, наши эксперты смогут предложить какие-то варианты сосуществования нейросетей и человечества, что-то спрогнозировать. Надо сказать, что наши зарубежные участники из 11 стран мира тоже запланировали ряд дискуссий на эту тему: творческие права, будущее контента, что дальше делать с нейросетями, как можно использовать этот инструмент — все это будет тоже обсуждаться на ярмарке.
- Тема авторского права особенно чувствительна, когда кто-то использует искусственный интеллект для создания книг?
Конечно. Все аспекты, связанные с искусственным интеллектом и его внедрением в книгоиздательскую индустрию, тоже будут рассматриваться. Будет профессиональная деловая программа, профессионалы книжного бизнеса могут прийти на отраслевую конференцию и послушать, что на этот счет думают их коллеги по цеху.
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