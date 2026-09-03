Убытки книжной отрасли России от атак ВСУ достигли 6 млрд рублей
Российская книжная отрасль понесла убытки в размере 6 миллиардов рублей в результате ударов беспилотников по складам маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом рассказал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, передает «Коммерсант».
По словам чиновника, при подведении итогов первого полугодия зафиксирована беспрецедентная потеря — в огне погибли около 15 миллионов книг. Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев не исключил, что итоговое количество утраченных экземпляров может вырасти до 20 миллионов.
Для поддержки индустрии Минцифры прорабатывает возможность введения льготной ставки НДС в размере 5% сроком на один год. Издательства также предлагают ряд дополнительных мер, включая запрет на восстановление НДС по уничтоженным товарам, полный учет их стоимости в расходах и введение льготного кредитования для пополнения оборотных средств.
В середине августа специалисты Российского книжного союза заявили, что свыше 11 миллионов книг было уничтожено в результате серии атак беспилотников ВСУ только на склады маркетплейса Wildberries, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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