Убытки книжной отрасли России от атак ВСУ достигли 6 млрд рублей

Российская книжная отрасль понесла убытки в размере 6 миллиардов рублей в результате ударов беспилотников по складам маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом рассказал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, передает «Коммерсант».

По словам чиновника, при подведении итогов первого полугодия зафиксирована беспрецедентная потеря — в огне погибли около 15 миллионов книг. Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев не исключил, что итоговое количество утраченных экземпляров может вырасти до 20 миллионов.

В России призвали ввести поддержку селлеров, потерпевших убытки от атак БПЛА

Для поддержки индустрии Минцифры прорабатывает возможность введения льготной ставки НДС в размере 5% сроком на один год. Издательства также предлагают ряд дополнительных мер, включая запрет на восстановление НДС по уничтоженным товарам, полный учет их стоимости в расходах и введение льготного кредитования для пополнения оборотных средств.

В середине августа специалисты Российского книжного союза заявили, что свыше 11 миллионов книг было уничтожено в результате серии атак беспилотников ВСУ только на склады маркетплейса Wildberries, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Казаков Александр
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры