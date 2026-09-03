Убытки книжной отрасли России от атак ВСУ достигли 6 млрд рублей

Российская книжная отрасль понесла убытки в размере 6 миллиардов рублей в результате ударов беспилотников по складам маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом рассказал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, передает «Коммерсант».

По словам чиновника, при подведении итогов первого полугодия зафиксирована беспрецедентная потеря — в огне погибли около 15 миллионов книг. Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев не исключил, что итоговое количество утраченных экземпляров может вырасти до 20 миллионов.