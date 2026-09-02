«451 градус по Фаренгейту»: Библиотеки призвали сохранять книги иноагентов

Библиотеки должны собирать для потомков произведения всех авторов, независимо от их статуса, заявил НСН экс-гендиректор РНБ Александр Вислый.

Российские библиотеки должны сохранять в своих фондах книги всех авторов вне зависимости от их нынешнего статуса, заявил НСН экс-гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый.

Минцифры планирует сохранить на рынке и в библиотечных фондах книги авторов-иноагентов и нежелательных организаций, изданные до присвоения им этих статусов. В противном случае, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад ведомства, муниципальным библиотекам придется изъять из общего доступа от 50% до 70% своих фондов. Вислый считает эти цифры завышенными, однако подчеркивает, что задача библиотек — сберечь все книги для будущих поколений.

«Абсолютно точно, что это завышенная оценка, поскольку львиную долю фондов большинства публичных библиотек составляет все-таки классика. Если основываться на классическом определении библиотек, то они должны собирать все, независимо от того, является писатель иноагентом или нет. Я легко представляю себе ситуацию, когда через 150 лет ученый, изучающий наш исторический период, придет в библиотеку и попробует получить произведения тех, кто сейчас признан иноагентом. Будет очень плохо, если ему скажут, что в фондах этого нет», — уверен Вислый.

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Сегодня, как отметил экс-глава РНБ, библиотеки маркируют произведения авторов-иноагентов и ограничивают к ним доступ.

«Эти книги остаются в фондах, но читатель, который не предоставит соответствующий документ от научных организаций о том, что литература необходима ему для исследовательской работы, доступа к ней не получит. Сейчас это единственный правильный подход. В противном случае мы начнем движение к ситуации, описанной в "451 градусе по Фаренгейту" Рэя Брэдбери», — заключил Вислый.

Книжную отрасль в России регулируют десятки нормативных документов, и создание единого закона могло бы сильно упростить жизнь работникам индустрии, заявил ранее НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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