В России предсказали падение объемов продаж на маркетплейсах

Она считает, что объём продаж у таких площадок упадёт, отметив, что с подобным уже сталкивались как американские, так и китайские маркетплейсы.

Эксперт привела в пример Amazon, который ранее забирал треть выручки продавца, а теперь больше половины. В итоге число активных селлеров за четыре года снизилось с 2,4 млн до 1,65 млн. А бывший монополией в Китае AliExpress в настоящее время держит около 40% рынка.

«Механика везде одна. Площадка захватывает рынок низкими комиссиями, потом поднимает их, и продавец начинает работать на комиссию. Wildberries и Ozon прошли первую стадию, сейчас идет вторая», - указала Градусова

По её словам, атаки БПЛА и изменённые оферты «только ускорили то, что назревало». В будущем же стоит ожидать появление новых платформ, интернет-магазинов и служб доставки.

Ранее сервис «СберИндекс» выяснил, что расходы россиян на маркетплейсах за последние недели стали на 15% ниже, чем месяц-два назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

