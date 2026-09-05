Исполнительный директор фонда Народного фронта погиб при атаке ВСУ в Крыму
Народный фронт сообщил о гибели Анатолия Чернышова — исполнительного директора фонда «Всё для Победы!». Мужчина скончался в Крыму после удара, нанесённого силами ВСУ.
Согласно публикации в «Максе», трагедия произошла неподалёку от села Скворцово в Симферопольском районе Республики Крым: в результате воздушной атаки Анатолий Чернышов получил тяжёлые минно‑взрывные травмы. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но медики не смогли его спасти. На момент гибели общественному деятелю было 58 лет.
В Народном фронте отметили, что за проявленные самоотверженность и верность своему делу Анатолий Чернышов был удостоен ордена Мужества — награду вручили посмертно.
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