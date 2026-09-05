МИД Словакии вызвал российского посла
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар распорядился пригласить на беседу посла России Сергея Андреева. Такое решение глава ведомства принял на фоне инцидента с беспилотником, поразившим здание СБУ в украинской столице.
В своём посте в соцсетях Бланар подчеркнул: власти Словакии выступают за деэскалацию и призывают участников противостояния не допускать шагов, которые осложняют ситуацию и мешают достижению мирного соглашения.
Инцидент произошёл 4 сентября. Дрон нанёс удар по главному зданию Службы безопасности Украины в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в результате атаки ранения получили пять человек. Представители Украины заявили, что за ударом стоит Россия, однако в российском Минобороны эти сведения не подтвердили, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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