В своём посте в соцсетях Бланар подчеркнул: власти Словакии выступают за деэскалацию и призывают участников противостояния не допускать шагов, которые осложняют ситуацию и мешают достижению мирного соглашения.

Инцидент произошёл 4 сентября. Дрон нанёс удар по главному зданию Службы безопасности Украины в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в результате атаки ранения получили пять человек. Представители Украины заявили, что за ударом стоит Россия, однако в российском Минобороны эти сведения не подтвердили, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

