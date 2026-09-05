В Новосибирской области 12 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком
Прокуратура Новосибирской области проинформировала о серьёзном ДТП в Тогучинском районе: в аварии с грузовиком и пассажирским микроавтобусом один человек погиб, ещё 12 получили травмы — среди пострадавших двое детей.
Авария случилась на 45‑м километре автодороги К‑19р. В столкновении участвовал грузовой автомобиль марки HOWO и маршрутный микроавтобус, который следовал по маршруту № 509 («Новосибирский автовокзал‑Главный — рабочий посёлок Горный»). Данные о числе пострадавших и погибшем пока предварительные, уточнили в прокуратуре.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на МКАД в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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