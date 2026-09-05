В Новосибирской области 12 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком

Авария случилась на 45‑м километре автодороги К‑19р. В столкновении участвовал грузовой автомобиль марки HOWO и маршрутный микроавтобус, который следовал по маршруту № 509 («Новосибирский автовокзал‑Главный — рабочий посёлок Горный»). Данные о числе пострадавших и погибшем пока предварительные, уточнили в прокуратуре.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на МКАД в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

