«Человек-паук: Новый день» собрал $900 млн в США

Картина вошла в историю кино как второй проект, которому удалось достичь такого результата на американском рынке: единственным фильмом, опережающим её по сборам, остаётся «Звёздные войны: Пробуждение силы» с 936 миллионами долларов. Сейчас «Новый день» занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в прокате США — лишь седьмой эпизод «Звёздных войн» пока остаётся впереди. Эксперты полагают, что у супергеройской ленты есть реальная возможность обойти лидера и возглавить список по суммарным сборам в американских кинотеатрах. Мировые кассовые сборы картины уже превысили 2,33 млрд долларов.

Среди самых кассовых фильмов в истории проката США также значатся «Мстители: Финал» (858 млн долларов), «Человек‑паук: Нет пути домой» (814 млн долларов), «Аватар» (785 млн долларов), «Топ Ган: Мэверик» (718 млн долларов), «Чёрная пантера» (700 млн долларов), «Аватар: Путь воды» (684 млн долларов), «Мстители: Война бесконечности» (678 млн долларов) и «Титаник» (674 млн долларов).

Сюжет «Человека‑паука: Новый день» развивается через четыре года после событий фильма «Нет пути домой». Питер Паркер по‑прежнему оберегает Нью‑Йорк от преступников, но столкнулся с непростой ситуацией: все, кто ему дорог, утратили воспоминания о нём. Параллельно в городе нарастает волна новых преступлений — они в итоге выводят героя на след крайне опасного врага, который может стать самым серьёзным испытанием в его жизни.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко призвала в эфире НСН запретить нелегальные показы фильма «Человек-паук: Новый день».

