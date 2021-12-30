Ужесточение для самообороны: Власти взялись за оборот оружия
МВД хочет ужесточить требования к оружию для самообороны, однако неизвестно, поможет ли это предупредить новые массовые расстрелы.
Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, регулирующий требования к оружию для самообороны. Если документ будет принят, то для защиты нельзя будет использовать оружие ограниченного поражения (травматическое), которое было переделано из огнестрельного. Кроме того, средствам самообороны нельзя будет придавать форму боевого оружия, причем это коснется электрошокеров, газовых пистолетов, баллончиков, которые должны будут иметь яркий цвет.
В июне этого года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей, а также взрывных устройств. Причины для пристального интереса властей к оружейной сфере понятны: массовая стрельба в России всё ещё остается значимой проблемой. Только за 2021 год произошло несколько атак на школы и вузы.
Так, 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья, погибли девять человек. 20 сентября 2021 года первокурсник Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров начал стрелять в одном из корпусов вуза, его жертвами стали шесть человек. 7 декабря 45-летний Сергей Глазов устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанское», два человека погибли.
Несмотря на регулярно повторяющиеся трагедии, не все эксперты одобряют ужесточение регуляции оружейного оборота. Например, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если идти по пути ужесточения законов в области выдачи оружия, то рядовые россияне не смогут защищать себя.
«Каждый гражданин имеет право на ношение короткоствольного оружия для защиты себя и общества от преступников, террористов. Я думаю, что дополнительные проверки, как показывает практика, не приводят к желаемому результату. Наибольшим доверием, я знаю, сейчас пользуется не ФСБ, а армия – Вооруженные силы России. Но в армию приходит молодой человек 18 лет, ему выдают снайперскую винтовку, танк, ракету "Искандер", он возвращается и по действующему законодательству до 21 года не может купить нарезное охотничье оружие. Вот такой у нас сюр», - удивился Мураховский.
О том, что оружие выдают новобранцам, зачастую вчерашним подросткам 18-19 лет, напомнил и экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев, комментируя предложение депутата Госдумы Анатолия Выборного повысить возрастной ценз для получения лицензии на владение и использование оружия до 21 года. Шмелев в интервью НСН заявил, что важнее более детально прописать процедуру получения прав на владение оружием и внимательно ее контролировать.
«От нашей Госдуры я уже ничего хорошего не жду. На каждое событие там отвечают предложением что-то запретить, повысить возраст и штрафы, и больше ничего делать не умеют и не хотят, что самое грустное. Пользы от повышения возраста не будет, а парламенту нужно тогда и призывной возраст поднять до 21 года, потому что, приходя в армию, молодой человек получает, как минимум, автомат Калашникова. Давайте и в армии, и в полиции оружие запретим, потому что полицейские совершают преступления гораздо чаще, чем обычные владельцы оружия», - возмутился эксперт.
В свою очередь, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев подчеркнул, что дополнительные проверки могут лишь привести к взяточничеству в правоохранительных органах. Он напомнил, что по статистике в России число преступлений с оружием, совершенное рядовыми гражданами, минимально.
«Ужесточения не работают. Предлагаемая мера очень коррупционно-ёмкая. <...> Если бы Росгвардия усилила борьбу с криминальным оружием, с черным рынком, если бы у нас преступность была побеждена, можно было бы взяться за гражданский оборот. По статистике так и должно быть. А у нас по статистике совершается 7,5 тысяч преступлений с оружием. И осознанных преступлений с гражданским оружием – около 150 случаев в год. И вот вся махина, вся мощь нашего государства кидается не на 7,5 тысяч, а на эти 150 случаев. Люди не хотят победить болезнь, а хотят создать лекарство, которое нужно принимать постоянно», - заявил Ванеев.
Однако член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой согласился, что критерии по поступлению оружия в гражданский оборот следует проработать тщательнее. Он отметил, что сравнивать армию и бытовую преступность некорректно.
«Мы должны разработать критерии того, какое вообще оружие может поступать в гражданский оборот, какие характеристики должны у него быть. Аргументы о том, что в армии служат с 18 лет, а оружие в этом возрасте покупать нельзя, не очень убедительны. В армии военнослужащий находится под контролем командиров, оружие находится в специально отведенном месте, доступ к нему невозможен без команды. Соответственным образом должны быть мотивированы владельцы оружия. Любая попытка вынести оружие за пределы мест хранения должна контролироваться. Высказывалось предположение, что оружие могло бы храниться в специальном помещении на территории Росгвардии. Стоит подумать в этом направлении», - считает Луговой.
Новый год не сбавил градус напряжения в российском обществе: не далее как 28 декабря врач больницы в Ставропольском крае открыл стрельбу из автомата Калашникова. Никто не пострадал. По данным следствия, медик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл с оружием в Петровскую районную больницу, чтобы выяснить отношения со своей супругой-медсестрой, которую подозревал в измене.
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