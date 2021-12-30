Ужесточение для самообороны: Власти взялись за оборот оружия

В июне этого года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей, а также взрывных устройств. Причины для пристального интереса властей к оружейной сфере понятны: массовая стрельба в России всё ещё остается значимой проблемой. Только за 2021 год произошло несколько атак на школы и вузы.

Так, 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья, погибли девять человек. 20 сентября 2021 года первокурсник Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров начал стрелять в одном из корпусов вуза, его жертвами стали шесть человек. 7 декабря 45-летний Сергей Глазов устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанское», два человека погибли.

Несмотря на регулярно повторяющиеся трагедии, не все эксперты одобряют ужесточение регуляции оружейного оборота. Например, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если идти по пути ужесточения законов в области выдачи оружия, то рядовые россияне не смогут защищать себя.

«Каждый гражданин имеет право на ношение короткоствольного оружия для защиты себя и общества от преступников, террористов. Я думаю, что дополнительные проверки, как показывает практика, не приводят к желаемому результату. Наибольшим доверием, я знаю, сейчас пользуется не ФСБ, а армия – Вооруженные силы России. Но в армию приходит молодой человек 18 лет, ему выдают снайперскую винтовку, танк, ракету "Искандер", он возвращается и по действующему законодательству до 21 года не может купить нарезное охотничье оружие. Вот такой у нас сюр», - удивился Мураховский.

О том, что оружие выдают новобранцам, зачастую вчерашним подросткам 18-19 лет, напомнил и экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев, комментируя предложение депутата Госдумы Анатолия Выборного повысить возрастной ценз для получения лицензии на владение и использование оружия до 21 года. Шмелев в интервью НСН заявил, что важнее более детально прописать процедуру получения прав на владение оружием и внимательно ее контролировать.

«От нашей Госдуры я уже ничего хорошего не жду. На каждое событие там отвечают предложением что-то запретить, повысить возраст и штрафы, и больше ничего делать не умеют и не хотят, что самое грустное. Пользы от повышения возраста не будет, а парламенту нужно тогда и призывной возраст поднять до 21 года, потому что, приходя в армию, молодой человек получает, как минимум, автомат Калашникова. Давайте и в армии, и в полиции оружие запретим, потому что полицейские совершают преступления гораздо чаще, чем обычные владельцы оружия», - возмутился эксперт.