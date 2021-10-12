«На основе сплетен». Новый порядок выдачи оружия приведет к взяткам
Российское оружейное законодательство не нуждается в ужесточении, заявили Вячеслав Ванеев и Виктор Мураховский.
Если идти по пути ужесточения законов в области выдачи оружия, то рядовые россияне не смогут защищать себя, заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Росгвардия предложила предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении ими разрешения на оружие. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Каждый гражданин имеет право на ношение короткоствольного оружия для защиты себя и общества от преступников, террористов. Я думаю, что дополнительные проверки, как показывает практика, не приводят к желаемому результату. Наибольшим доверием, я знаю, сейчас пользуется не ФСБ, а армия – Вооруженные силы России. Но в армию приходит молодой человек 18 лет, ему выдают снайперскую винтовку, танк, ракету "Искандер", он возвращается и по действующему законодательству до 21 года не может купить нарезное охотничье оружие. Вот такой у нас сюр», - удивился Мураховский.
Председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, в свою очередь, подчеркнул, что предлагаемые меры могут лишь привести к взяточничеству в правоохранительных органах.
«Ужесточения не работают. Предлагаемая мера очень коррупционно-ёмкая. Четко не описана процедура, не сказано, какая информация ляжет в основу одобрения [выдачи лицензий]. В основу проверки будет ложиться не только фактологическая часть, но и так называемая оперативная информация- то есть сплетня, которую спецслужбы берут и проверяют. В первом случае, например, человек осужден по такой-то статье, произведены следственные мероприятия, было судебное слушание и принято решение. А в этом случае предлагается взять чистую сплетню и на ее основе "одобрямс" или "не одобрямс" лицензию. Это на усмотрение конкретного сотрудника. Это станет огромным лакомым кусочком для недобросовестных правоохранителей. Такие меры направлены на имитацию бурной деятельности отдельными сотрудниками ФСБ», - заявил Ванеев.
Кроме того, председатель «Права на оружие» напомнил, что рядовые граждане совершают несравнимо меньшее число преступлений в сравнении с представителями криминального мира.
«Я могу еще раз посочувствовать законопослушным гражданам, поскольку наши силовики и государство перекрывают кислород честным гражданам. Если бы Росгвардия усилила борьбу с криминальным оружием, с черным рынком, если бы у нас преступность была побеждена, можно было бы взяться за гражданский оборот. По статистике так и должно быть. А у нас по статистике совершается 7,5 тысяч преступлений с оружием. И осознанных преступлений с гражданским оружием – около 150 случаев в год. И вот вся махина, вся мощь нашего государства кидается не на 7,5 тысяч, а на эти 150 случаев. Люди не хотят победить болезнь, а хотят создать лекарство, которое нужно принимать постоянно», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пределы самообороны в России нужно расширить.
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