Стрельба в школах. Поможет ли ужесточение оборота оружия в России?

«Мы уже сегодня на заседании комитета будем обсуждать эти вопросы. Мы должны разработать критерии того, какое вообще оружие может поступать в гражданский оборот, какие характеристики должны у него быть. Аргументы о том, что в армии служат с 18 лет, а оружие в этом возрасте покупать нельзя, не очень убедительны. В армии военнослужащий находится под контролем командиров, оружие находится в специально отведенном месте, доступ к нему невозможен без команды. Соответственным образом должны быть мотивированы владельцы оружия. Любая попытка вынести оружие за пределы мест хранения должна контролироваться. Высказывалось предположение, что оружие могло бы храниться в специальном помещении на территории Росгвардии. Стоит подумать в этом направлении», - считает Луговой.

В свою очередь, экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев высказался против ужесточения оборота оружия. По его словам, это не поможет решить проблему.

«Что могут придумать люди, которые совершенно не понимают, как все это у нас происходит? Вместо того, чтобы сначала разобраться в ситуации, они сразу же требуют ужесточения оборота оружия. А ведь он у нас уже и так избыточно зарегулирован. Другой вопрос – у нас учет существует ради учета. Частично он свои функции, конечно, выполняет. Он отсекает тех, кто не может пройти процедуры. Вопрос в том, что у нас учебные заведения никак не защищены. Охрана ничего не может сделать. Даже если посадят там по одному бойцу Росгвардии, толку никакого не будет», - выразил уверенность он.