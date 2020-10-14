«Давайте в армии запретим»: Повышение возрастного ценза на оружие возмутило общественников

«От нашей Госдуры я уже ничего хорошего не жду. На каждое событие там отвечают предложением что-то запретить, повысить возраст и штрафы, и больше ничего делать не умеют и не хотят, что самое грустное. Пользы от повышения возраста не будет, а парламенту нужно тогда и призывной возраст поднять до 21 года, потому что, приходя в армию, молодой человек получает, как минимум, автомат Калашникова. Давайте и в армии, и в полиции оружие запретим, потому что полицейские совершают преступления гораздо чаще, чем обычные владельцы оружия», - возмутился эксперт.

Впрочем, только на увеличении возрастного ценза идеи депутатов не ограничились. Так Анатолий Выборный добавил, что также необходимо усиливать систему контроля за владельцами оружия. По его инициативе, с момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации. И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься»,.

«Есть право на владение оружие, которое может реализовать гражданин, пройдя определенные процедуры. Другое дело, как эти процедуры контролируют соответствующие органы, что прекрасно показал случай в Керчи. Молодой человек прошел все процедуры и потом расстрелял сколько человек. Так что не возраст нужно повышать, а делать процедуру внятной и прозрачной», - отметил Игорь Шмелев.

Он отметил, что правильность прохождения процедуры не знают даже сотрудники правоохранительных органов, трактуя законодательство в меру собственного понимания. Второй немаловажный момент – это контроль, который должен быть комплексным, а не оставаться контролем ради контроля, как сейчас, резюмировал Игорь Шмелев.

Добавим, что устроивший бойню в Нижнем Новгороде молодой человек наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния, однако это не помешало ему получить разрешение на ношение огнестрельного оружия.

