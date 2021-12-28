Устроивший стрельбу в больнице Ставрополья врач был вооружен автоматом Калашникова

Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице, где произошла стрельба. В операции по задержанию злоумышленника также участвовали сотрудники полиции.

После стрельбы в больнице в Ставропольском крае возбудили уголовное дело

Стрелком оказался 36-летний мужчина, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

Ранее в региональном СКР сообщили, что по факту произошедшего заведено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, медик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл с оружием в Петровскую районную больницу, чтобы выяснить отношения со своей супругой-медсестрой, которую подозревал в измене.

Подозреваемый открыл стрельбу в коридоре медучреждения. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, застрелившего посетителя кафе.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ВрачиСтавропольский КрайСтрельба
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