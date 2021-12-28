Устроивший стрельбу в больнице Ставрополья врач был вооружен автоматом Калашникова

Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице, где произошла стрельба. В операции по задержанию злоумышленника также участвовали сотрудники полиции.