Устроивший стрельбу в больнице Ставрополья врач был вооружен автоматом Калашникова
Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
В пресс-службе ведомства также сообщили, что сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице, где произошла стрельба. В операции по задержанию злоумышленника также участвовали сотрудники полиции.
Стрелком оказался 36-летний мужчина, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.
Ранее в региональном СКР сообщили, что по факту произошедшего заведено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, медик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл с оружием в Петровскую районную больницу, чтобы выяснить отношения со своей супругой-медсестрой, которую подозревал в измене.
Подозреваемый открыл стрельбу в коридоре медучреждения. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, застрелившего посетителя кафе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru