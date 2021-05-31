«Сорвало кукушку». Стрельба в Екатеринбурге станет козырем для сторонников запрета оружия
Простые россияне остаются безоружными перед преступниками из-за «закручивания гаек» законодателями, заявил НСН Игорь Шмелев.
Новый инцидент со стрельбой по людям в России может поднять волну предложений об ужесточении оборота оружия, однако эта мера неэффективна, считают опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» полковник запаса ФСБ Валерий Киселев и экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.
30 мая в Екатеринбурге бывший сотрудник МВД, несколько дней находившийся в запое, открыл из окна стрельбу из охотничьего карабина по людям, в результате тяжелое ранение получила 9-летняя девочка. Также пострадал сотрудник Росгвардии.
«Суть не в том, что он бывший сотрудник милиции, а в том, что он был очень сильно пьян. Пьяный человек в течение нескольких дней находился в запое, и у него «сорвало кукушку». Ему что-то привиделось и он начал стрелять. Я за порядок, но не ужесточение в связи с такими нетривиальными случаями. Только что произошла Казань, а на этот раз пьяный дурак начал стрелять. И это козырь для сторонников ужесточения правил владения оружием. Такие ситуации должны отслеживать участковые, а их не хватает, служба там «не мед», и денег им платят, может быть, недостаточно. Участковый знает, у кого на его территории есть оружие. Если человек начал уходить в запой - это сигнал для того, чтобы сначала воздействовать профилактическими беседами, а потом постараться это оружие как-то изымать. Вот тогда бы не было такого идиота. Закон надо регулировать, но это должно касаться контроля за оружием, а конкретно – участковых. Их надо делать более сильной службой, платить им деньги», - заявил Киселев "Радиоточке НСН".
По его мнению, в дополнительных психиатрических экспертизах для владельцев оружия нет необходимости.
«Наркозависимость и зависимость от алкоголя проверяется. Каждые пять лет обновляются результаты психиатрической и наркологической врачебной экспертизы. Жизнь не кончается на одном идиоте, из-за которого все должны страдать. Каждый год проводить экспертизы не надо, пять лет это достаточный срок для того, чтобы отслеживать состояние людей. Если считать, что врачи правильно работают и заключения для владельцев оружия даются нормальные, а не покупные», - пояснил полковник запаса ФСБ.
В свою очередь, экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев заявил "Радиоточке НСН", что проблема в законах, которые делают граждан безоружными.
«Даже полный запрет оружия, как в Китае, Японии или Корее, не позволит предотвратить подобные случаи. Будет использоваться что-то другое – топоры, ножи, биты. С другой стороны, почти во всех таких случаях гражданам нечего противопоставить придуркам, потому что, благодаря законодателям, мы безоружны. За последние 10 лет количество владельцев оружия в России сократилось на 25% благодаря «закручиванию гаек». Законы об ужесточении оружия идут во вред не только людям, но и государству. Повышение безопасности было бы, если бы граждане носили с собой оружие. Например, этого придурка в Казани мог бы нейтрализовать кто-нибудь из преподавателей, его бы могли нейтрализовать гражданские на улице. Инцидент в Екатеринбурге, когда по людям стреляли из окна, пресечь было сложно, но наверняка сейчас начнется расследование и выяснится, что на этого персонажа были жалобы, что он попадался в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Выяснится, что на эти жалобы не реагировали, потому что он «свой», и он вел себя нагло, пока у него от безнаказанности совсем «кукуха не съехала» и он не начал стрелять по людям. И опять начнутся вопли об ужесточении оборота оружия», - отметил Шмелев.
Он привел данные Росгвардии, согласно которым количество случаев неправомочного применения оружия сокращается, высказав мнение, что не все сотрудники силовых структур хорошо владеют оружием.
«Чаще всего такие вещи «откидывают» либо сотрудники правоохранительных органов, либо бывшие сотрудники. И что теперь полицию запретить? Они профессионалы, проходят постоянные проверки, правда, часто не умеют пользоваться оружием. Я не говорю о спецподразделениях и оперативниках, но рядовые сотрудники, те, кто «на земле», особенно ППСники, ДПСники, пользоваться оружием не умеют», - заключил собеседник НСН.
В воскресенье бывший сотрудник МВД устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга», в результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая прооперирована и находится в реанимации. Как и «казанский стрелок» Ильназ Галявиев, убивший в середине мая 9 человек, стрелок из Екатеринбурга законно владел оружием. По данным очевидцев, 48-летний мужчина несколько дней находился в запое перед тем, как начать обстреливать прохожих. Также сообщается о заложнике, которого тот пытался застрелить.
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