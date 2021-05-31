«Сорвало кукушку». Стрельба в Екатеринбурге станет козырем для сторонников запрета оружия

Новый инцидент со стрельбой по людям в России может поднять волну предложений об ужесточении оборота оружия, однако эта мера неэффективна, считают опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» полковник запаса ФСБ Валерий Киселев и экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.

30 мая в Екатеринбурге бывший сотрудник МВД, несколько дней находившийся в запое, открыл из окна стрельбу из охотничьего карабина по людям, в результате тяжелое ранение получила 9-летняя девочка. Также пострадал сотрудник Росгвардии.