В Госдуме приняли закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия
Госдума приняла в третьем закон, по которому ужесточается наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей, а также взрывных устройств.
Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс России.
Ответственность за незаконный оборот оружия составит до 10 лет лишения свободы, в составе организованной группы – до 15 лет; за незаконный оборот взрывчатки – до 11 лет, в составе организованной группы – до 20 лет лишения свободы.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» о том, нужно ли дополнительно регулировать оборот оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru