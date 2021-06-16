В Госдуме приняли закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

Госдума приняла в третьем закон, по которому ужесточается наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей, а также взрывных устройств.

Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс России.

Ответственность за незаконный оборот оружия составит до 10 лет лишения свободы, в составе организованной группы – до 15 лет; за незаконный оборот взрывчатки – до 11 лет, в составе организованной группы – до 20 лет лишения свободы.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» о том, нужно ли дополнительно регулировать оборот оружия.

