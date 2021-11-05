Увольнять нельзя вакцинировать. Почему врачи испугались COVID-прививки?

Все российские вакцины, кроме «Спутник V», почти не изучены научным сообществом, а результаты их исследований не опубликованы в крупных журналах, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Каждая вакцина имеет свои преимущества. На сегодняшний день в России формально зарегистрировано пять вакцин. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Также на поздних стадиях предрегистрационных исследований находится еще несколько вакцин. Понятно, что по совокупности факторов «Спутник V» выделяется. Она наиболее исследована, наиболее иммуногенна, по ней есть наиболее полное число публикаций, в том числе в журнале «Lancet» – в отличие от других вакцин. При этом платформа, на которой создавался «Спутник V», относительна новая для массового применения, в отличие, например, от платформы для «КовиВак». Но по «КовиВак» нет публикаций, а у «ЭпиВакКороны» только несколько статей в российской научной периодике. Это большой минус. По «ЭпиВакКорона-Н» также никаких публикаций нет, и он сделан на замену «ЭпиВакКороне» с целью упростить производство. По «КовиВак» модификаций никаких не появилось, это еще находится в работе», - пояснил Крючков.