Увольнять нельзя вакцинировать. Почему врачи испугались COVID-прививки?
Врачи в эфире НСН спорят, имеют ли право медработники не вакцинироваться от коронавируса и почему не доверяют ковид-препаратам?
В городе Облучье в Еврейской автономной области уволились 27 врачей скорой помощи, сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.
Они отказались ставить прививку от коронавируса. К 15 медицинским работникам присоединились их коллеги из Пашкинского филиала скорой помощи.
Все российские вакцины, кроме «Спутник V», почти не изучены научным сообществом, а результаты их исследований не опубликованы в крупных журналах, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Каждая вакцина имеет свои преимущества. На сегодняшний день в России формально зарегистрировано пять вакцин. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Также на поздних стадиях предрегистрационных исследований находится еще несколько вакцин. Понятно, что по совокупности факторов «Спутник V» выделяется. Она наиболее исследована, наиболее иммуногенна, по ней есть наиболее полное число публикаций, в том числе в журнале «Lancet» – в отличие от других вакцин. При этом платформа, на которой создавался «Спутник V», относительна новая для массового применения, в отличие, например, от платформы для «КовиВак». Но по «КовиВак» нет публикаций, а у «ЭпиВакКороны» только несколько статей в российской научной периодике. Это большой минус. По «ЭпиВакКорона-Н» также никаких публикаций нет, и он сделан на замену «ЭпиВакКороне» с целью упростить производство. По «КовиВак» модификаций никаких не появилось, это еще находится в работе», - пояснил Крючков.
Незавершенный обязательный период двухлетний клинических испытаний вакцин и отсутствие конечных результатов являются самыми спорными моментами для принятия решения о вакцинации против коронавируса, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
«Конечно, как было у людей недоверие, так оно и останется. В последнее время очень сильное давление фармкомпаний на медицинское сообщество, потому что все ищут только выгоду, их интересует прибыль не важно каким путем, но это весь мир сейчас так построен. Все преподносится в выгодном свете, но все-таки, если есть реальный вред, этого никто не пропускает. Медицинское сообщество рассчитывает на препараты, которые реально доказывают свою эффективность и реально влияют на смертность и выздоровление. Я понимаю тех, у кого есть опасения, но с другой стороны, есть люди, для которых мысль о том, что они вакцинировались и защищены, тоже очень важна, и они чувствую себя в безопасности», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Кампания по вакцинации станет успешнее, если властям удастся наладить полноценный диалог с гражданами, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Надо публиковать больше информации о вакцинах, об их разработках – как, что, откуда, куда, не затрагивая патентную тайну, конечно. Законы о применении и этапах внедрения, результаты их проверки, отчеты о клинических исследованиях - должны быть опубликованы как можно шире, люди поймут, у нас образованный народ», - объяснил он.
При этом Росздравнадзор поручил территориальным органам выявлять медработников и граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и распространяют «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против коронавируса, говорится в «Медицинском вестнике» со ссылкой на письмо ведомства. А врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал врачей-антипрививочников «увольнять из профессии».
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