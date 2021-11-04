Антипрививочная ответственность. Медиками займутся прокуратура и СК

Росздравнадзор поручил территориальным органам выявлять медработников и граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и распространяют «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против коронавируса. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на письмо ведомства.

В службе по надзору в сфере здравоохранения отметили, что информацию об антипрививочниках необходимо передавать в прокуратуру и региональные следственные органы. В течение трех дней после направления жалобы правоохранителям территориальное управление Росздравнадзора должно письменно сообщить о передаче информации в федеральное ведомство.