Антипрививочная ответственность. Медиками займутся прокуратура и СК
Врачи, политики и музыканты в эфире НСН выступили против антипрививочников.
Росздравнадзор поручил территориальным органам выявлять медработников и граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и распространяют «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против коронавируса. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на письмо ведомства.
В службе по надзору в сфере здравоохранения отметили, что информацию об антипрививочниках необходимо передавать в прокуратуру и региональные следственные органы. В течение трех дней после направления жалобы правоохранителям территориальное управление Росздравнадзора должно письменно сообщить о передаче информации в федеральное ведомство.
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что государство вчистую проиграло «антипрививочникам» в борьбе с профилактикой COVID-19. Виноваты, в том числе, и врачи, подтвердил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«COVID-19 - не самое страшное из инфекционных заболеваний. Ситуация, когда в школе 2-3 человека из класса приносят согласие на прививки и это всех устраивает – мы это пожинаем. Кто виноват? Виновато наше благожелательное отношение к антивакцинаторам, неграмотные врачи. Каждую вторую мамашу отговаривают от вакцинации педиатры, я это точно знаю. Таких надо увольнять из профессии. Сколько десятилетий я борюсь с антивакцинаторами на телеканалах! Там выходят люди, якобы вирусологи, полусумасшедшие тетки трясут шляпками и вещают на всю страну, и мы им даем слово по телевизору, по федеральным каналам!», - возмущается Мясников.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в очередной раз жёстко раскритиковал антипрививочников и поддержал идею об обязательной вакцинации.
«Заболеет человек, на грани смерти поболтается — тогда, может, у него мозги вправятся. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. <…> Я за довольно жесткие меры», – высказался музыкант.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возложил ответственность за неудачи в кампании по вакцинации от коронавируса на государство.
«Есть, наверное, 10% убежденных антипрививочников, которые не ставят прививки вообще по им одним ведомым причинам, а из тех 50%, которые еще не привились, 40%, то есть большую часть, можно убедить и подвигнуть к принятию нужного решения без, опять же, силовых и карательных мер. Кроме того, необходимо увеличить охват тестированием, без разрыва цепочек нам стабилизировать ситуацию не удастся. И усилить контроль за теми мерами, которые уже показали свою эффективность в других странах – контроль за масочным режимом, за мероприятиями», - уверен депутат.
Граждане зачастую пренебрегают ревакцинацией, которую необходимо проводить спустя полгода после прививки, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.
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