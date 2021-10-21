Убеждать по-хорошему. Депутат Куринный заступился за Минздрав после провала вакцинации
В Госдуме призвали государство не самоустраняться при продвижении вакцинации, но и не давить на россиян силой.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возложил ответственность за неудачи в кампании по вакцинации от коронавируса на государство. Ранее об ответственности властей за проблемы COVID-вакцинации заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой, позднее его слова отчасти подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Причиной стало недоверие к власти, к ее политике и институтам. Надо полностью пересматривать подходы к информационной политике. Карательными, запретительными методами особых успехов нам добиться не удастся. Попытаться всё «переписать» на Минздрав, конечно, можно, но не только Минздрав виноват в такой ситуации. Вся государственная машина должна была работать на одну цель. Не самоустраняться, не перебрасывать на регионы, не придумывать объяснения, а реализовывать ту политику, на которую была вся надежда. Я не думаю, что Минздрав сегодня должен быть ответственным за провал, который произошел», - заявил депутат.
По словам Куринного, россияне готовы вакцинироваться, если им всё объяснить.
«Надо проводить нормальную, честную информационную кампанию, чтобы увеличить количество привитых, но это, понятно, только на последующие волны заболеваемости, на четвертую это уже не повлияет. У нас люди грамотные, на нормальные аргументы нормально реагируют. Есть, наверное, 10% убежденных антипрививочников, которые не ставят прививки вообще по им одним ведомым причинам, а из тех 50%, которые еще не привились, 40%, то есть большую часть, можно убедить и подвигнуть к принятию нужного решения без, опять же, силовых и карательных мер. Кроме того, необходимо увеличить охват тестированием, без разрыва цепочек нам стабилизировать ситуацию не удастся. И усилить контроль за теми мерами, которые уже показали свою эффективность в других странах – контроль за масочным режимом, за мероприятиями», - уверен депутат.
Нерабочие дни могут помочь остановить распространение коронавируса только в совокупности с другими ограничительными мерами. Это подчеркнул врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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