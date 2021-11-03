«Накопать можно на любую вакцину»: Скандал с Pfizer не делает ее «смертельной»

«Во-первых, можно «накопать» на любую вакцину, а, во-вторых, ей (вакциной Pfizer – прим. НСН) привито огромное количество людей, и нельзя сказать, что она прямо какая-то «смертельная». Я боюсь, что здесь все будет сильно сглажено и оправдано тем, что были экстренные условия пандемии и надо было спасать жизни людей любой ценой. Одно дело - законы в ежедневной рутинной практике, но когда какое-то чрезвычайное положение и суперэкстренная ситуация, там идет другая юридическая составляющая», – сказала Ярцева.

По ее мнению, скандал с Pfizer может усилить недоверие людей к другим вакцинам и сказаться на «имидже прививок».

«Конечно, как было у людей недоверие, так оно и останется. В последнее время очень сильное давление фармкомпаний на медицинское сообщество, потому что все ищут только выгоду, их интересует прибыль не важно каким путем, но это весь мир сейчас так построен. Все преподносится в выгодном свете, но все-таки, если есть реальный вред, этого никто не пропускает. Медицинское сообщество рассчитывает на препараты, которые реально доказывают свою эффективность и реально влияют на смертность и выздоровление. Я понимаю тех, у кого есть опасения, но с другой стороны, есть люди, для которых мысль о том, что они вакцинировались и защищены, тоже очень важна, и они чувствую себя в безопасности», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».