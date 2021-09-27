«Сражаться в интернете». Врач призвал лучше рекламировать вакцинацию

Малышев объяснил в пресс-центре НСН, почему научная пропаганда проигрывает антипрививочникам.

Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что официальная пропаганда вакцинации почти не затрагивает массовые каналы связи с населением.

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«Если раньше вся санитарная пропаганда была более-менее централизована и исходила от Минздрава, от региональных органов здравоохранения, в настоящее время люди в интернете можно найти всё. И чисто психологически, если человек антипрививочник – он будет искать подтверждение своего негативного отношения. Переубедить его, безусловно, будет очень трудно. В интернете можно найти всё, что угодно, даже лекарства. Вся санитарная пропаганда, все органы сейчас должны сражаться в интернете. Вся информация сейчас в электронном виде. А представленность истинных знаний здесь очень и очень небольшая», - отметил Малышев.

В четверг 23 сентября в Москве произошёл существенный скачок заболеваемости COVID-19. За сутки в столице выявили 3 445 новых инфицированных. Накануне сообщалось об 1 991 новом случае заражения коронавирусом. Таким образом, прирост составил 73%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияВакцинаВакцинацияПрививка
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