Уехала, но осталась. Пугачева из Израиля будоражит публику в России
Певица Алла Пугачева, уехавшая из России в Израиль, по-прежнему приковывает внимание отечественных критиков и зрителей.
Певица Алла Пугачева посетила концерт рок-группы «Машина времени» в Израиле, сообщают СМИ. В фан-группах певицы в соцсетях появилось видео, на котором она стоит в обнимку с участниками группы Андреем Макаревичем (признан иноагентом в РФ) и Александром Кутиковым. Пугачева поздравила коллектив с днем рождения.
Музыкальный критик Сергей Соседов в студии программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ, говоря об артистах, уехавших из России, заявил, что они «потеряли ориентацию в пространстве». Он также считает, что Пугачева необоснованно осуждает россиян, называя их «холопами, которые стали рабами», в то время, как свое состояние заработала именно в России.
Алла Пугачева эмигрировала в Израиль за своим мужем артистом и телеведущим Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ), который поддержал Вооруженные силы Украины.
Пугачеву еще не признали в России иноагентом, при этом в середине апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора проверить Аллу Борисовну на предмет финансирования ею Вооруженных сил Украины.
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев объяснил НСН, что Пугачева могла пересылать деньги на счета украинских гуманитарных фондов.
«Насчет Пугачевой, да, такая информация прошла. Можно же не напрямую финансировать ВСУ, можно на якобы гуманитарные нужны переводить и оправдывать все это гуманизмом. То есть, перечислять не в фонды поддержки российских сил, а туда. Это воспринимается как поддержка преступного киевского режима. Счетов, я думаю, там нет, а вот через фонды – спокойно. Не стоит забывать, что и муж её (Максим Галкин - прим. НСН) признан иноагентом. Сама она высказывается с антироссийской риторикой. Все семейство такое», - сказал Соловьев.
Другой депутат Госдумы Дмитрий Гусев вскоре призывал удалить «антироссийские песни» с российских стриминговых сервисов. Певец и композитор Юрий Лоза сказал НСН в этой связи, что песни Пугачевой трогать не нужно.
«Если зайти в запрещенные в России социальные сети, там концерты, митинги, сборы средств. Столько бывших наших артистов устраивают всевозможные мероприятия, которые абсолютно идут вразрез с нашей политикой, антироссийской направленности. Уехали и ведут агитацию, концертную деятельность и так далее. Убирать весь контент не нужно, только вредоносный. Если это песня о любви, которая была когда-то спета, почему нет? Что в этом плохого? Мне говорят, что надо убрать все песни Пугачевой. Ребят, больные что ли? Не нужно заниматься ерундой. Если появляется вредоносный контент, его надо запрещать, а старое трогать не надо», - пояснил Юрий Эдуардович.
Ранее певица Земфира (признана иноагентом в РФ) и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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