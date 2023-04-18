«Пугачеву оставить!»: Лоза рассказал, какие песни нужно удалить с онлайн-платформ

Удалять весь контент музыкантов, которые уехали из России на фоне спецоперации, не нужно, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза. Предложения удалить все песни Аллы Пугачевой он назвал ерундой.

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с призывом удалить «антироссийские песни» с российских стриминговых сервисов. Лоза поддержал его позицию и объяснил, какие песни должны быть удалены.

«Если зайти в запрещенные в России социальные сети, там концерты, митинги, сборы средств. Столько бывших наших артистов устраивают всевозможные мероприятия, которые абсолютно идут вразрез с нашей политикой, антироссийской направленности. Уехали и ведут агитацию, концертную деятельность и так далее. Убирать весь контент не нужно, только вредоносный. Если это песня о любви, которая была когда-то спета, почему нет? Что в этом плохого? Мне говорят, что надо убрать все песни Пугачевой. Ребят, больные что ли? Не нужно заниматься ерундой. Если появляется вредоносный контент, его надо запрещать, а старое трогать не надо», - отметил он.