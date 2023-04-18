«Пугачеву оставить!»: Лоза рассказал, какие песни нужно удалить с онлайн-платформ
Певец и композитор в эфире НСН призвал «не заниматься ерундой» и не трогать хорошие песни уехавших артистов.
Удалять весь контент музыкантов, которые уехали из России на фоне спецоперации, не нужно, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза. Предложения удалить все песни Аллы Пугачевой он назвал ерундой.
Накануне депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с призывом удалить «антироссийские песни» с российских стриминговых сервисов. Лоза поддержал его позицию и объяснил, какие песни должны быть удалены.
«Если зайти в запрещенные в России социальные сети, там концерты, митинги, сборы средств. Столько бывших наших артистов устраивают всевозможные мероприятия, которые абсолютно идут вразрез с нашей политикой, антироссийской направленности. Уехали и ведут агитацию, концертную деятельность и так далее. Убирать весь контент не нужно, только вредоносный. Если это песня о любви, которая была когда-то спета, почему нет? Что в этом плохого? Мне говорят, что надо убрать все песни Пугачевой. Ребят, больные что ли? Не нужно заниматься ерундой. Если появляется вредоносный контент, его надо запрещать, а старое трогать не надо», - отметил он.
Также музыкант заявил, что для борьбы с антироссийским контентом нужно привлекать молодежь и общественные движения.
«Любую музыку, которая идет вразрез с нашей идеологией, я бы назвал нежелательной. Во всех странах это было всегда, никто ничего не придумывает. Почему мы не защищаем себя? У нашей страны есть определенная политика, цели, планы. Если что-то мешает реализации этих планов, это должно быть убрано. Многие у нас ностальгируют по худсоветам. У нас многопартийная система, должны войти представители разных партий и движений. У нас очень много инициативной молодежи, для них это прекрасная практика, взять от общественных движений толковых ребят. Нужно посмотреть, что сейчас происходит, что выкладывают», - заключил собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что «старые» песни артистов-иноагентов звучат немым укором для всех, кто поддерживает специальную военную операцию.
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