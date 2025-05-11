Путин: Запад пытается разговаривать с Россией в хамской манере
Некоторые страны до сих пор пытаются разговаривать с Россией с помощью ультиматумов. Об этом в ходе ночного выступления 11 мая заявил российский президент Владимир Путин.
По его словам, это происходило даже в дни 80-летия Победы.
«(Попытки – прим. НСН) разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
При этом российский лидер подчеркнул, что, несмотря на это, рано или поздно Россия, опираясь на уроки истории, начнет двигаться в сторону восстановления отношений со странами ЕС.
До этого Владимир Путин признался, что, несмотря на хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание кому-нибудь «врезать», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на предложение лидера России о переговорах в Стамбуле, объяснив, что Киев готов провести прямой диалог с Москвой после прекращения огня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru