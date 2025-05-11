Путин: Запад пытается разговаривать с Россией в хамской манере

Некоторые страны до сих пор пытаются разговаривать с Россией с помощью ультиматумов. Об этом в ходе ночного выступления 11 мая заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, это происходило даже в дни 80-летия Победы.

«(Попытки – прим. НСН) разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.