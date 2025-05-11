Путин: Запад пытается разговаривать с Россией в хамской манере

Некоторые страны до сих пор пытаются разговаривать с Россией с помощью ультиматумов. Об этом в ходе ночного выступления 11 мая заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, это происходило даже в дни 80-летия Победы.

«(Попытки – прим. НСН) разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

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При этом российский лидер подчеркнул, что, несмотря на это, рано или поздно Россия, опираясь на уроки истории, начнет двигаться в сторону восстановления отношений со странами ЕС.

До этого Владимир Путин признался, что, несмотря на хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание кому-нибудь «врезать», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на предложение лидера России о переговорах в Стамбуле, объяснив, что Киев готов провести прямой диалог с Москвой после прекращения огня.

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
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