Петербургская журналистка Ирина Панкратова умерла в 38 лет
Журналистка «The Bell» (признано СМИ-иноагентом в России и внесено в реестр Минюста РФ) Ирина Панкратова скончалась в 38 лет. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана иностранным агентом в России и внесена в реестр Минюста РФ).
По ее словам, женщина умерла 10 мая после продолжительной болезни. О диагнозе Ирина узнала в конце 2024 года. СМИ писали, что она лечилась в немецкой клинике при поддержке фонда «AdVita».
В 2008 году Ирина Панкратова окончила факультет журналистики СПбГУ. Журналистка в том числе работала в изданиях «Петербургский листок», «Деловой Петербург» и в московской редакции журнала РБК. В СМИ-иноагент она перешла в 2019 году.
Панкратова стала лауреатом журналистской премии Петербурга «Золотое перо» и несколько раз получала премию «Редколлегия». После начала СВО покинула Россию.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 100 году жизни скончалась режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru