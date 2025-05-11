Петербургская журналистка Ирина Панкратова умерла в 38 лет

Журналистка «The Bell» (признано СМИ-иноагентом в России и внесено в реестр Минюста РФ) Ирина Панкратова скончалась в 38 лет. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана иностранным агентом в России и внесена в реестр Минюста РФ).

По ее словам, женщина умерла 10 мая после продолжительной болезни. О диагнозе Ирина узнала в конце 2024 года. СМИ писали, что она лечилась в немецкой клинике при поддержке фонда «AdVita».