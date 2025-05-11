Петербургская журналистка Ирина Панкратова умерла в 38 лет

Журналистка «The Bell» (признано СМИ-иноагентом в России и внесено в реестр Минюста РФ) Ирина Панкратова скончалась в 38 лет. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана иностранным агентом в России и внесена в реестр Минюста РФ).

По ее словам, женщина умерла 10 мая после продолжительной болезни. О диагнозе Ирина узнала в конце 2024 года. СМИ писали, что она лечилась в немецкой клинике при поддержке фонда «AdVita».

Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

В 2008 году Ирина Панкратова окончила факультет журналистики СПбГУ. Журналистка в том числе работала в изданиях «Петербургский листок», «Деловой Петербург» и в московской редакции журнала РБК. В СМИ-иноагент она перешла в 2019 году.

Панкратова стала лауреатом журналистской премии Петербурга «Золотое перо» и несколько раз получала премию «Редколлегия». После начала СВО покинула Россию.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 100 году жизни скончалась режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Санкт-ПетербургБолезньСмертьЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры