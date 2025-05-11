Боец Махачев подтвердил переход в полусредний вес после победы Маддалены

Российский боец UFC Ислам Махачев подтвердил свой переход в полусредний вес из легкого после победы австралийца Джека Деллы Маддалены над американцем Белалом Мухаммадом. Об этом россиянин написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Пришло время стать двойным чемпионом», - заявил Махачев, добавив при этом, что не собирается оставлять пояс в легком весе.

О намерении перейти в полусредний вес спортсмен говорил давно и объяснял такое решение желанием выиграть второй пояс UFC. В своем дивизионе Махачев добился максимальных результатов, защитив титул четыре раза.

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При этом его переход в другую весовую категорию зависел от результатов боя Мухаммада и Маддалены. Поэтому в связи с проигрышем американца у Махачева открылся прямой путь к новым достижениям.

Накануне американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад проиграл австралийцу Джеку Делле Маддалене в главном поединке турнира UFC 315, который состоялся в Монреале в Канаде. Американец лишился чемпионского пояса в полусреднем весе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее мексиканец Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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