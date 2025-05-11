Боец Махачев подтвердил переход в полусредний вес после победы Маддалены

Российский боец UFC Ислам Махачев подтвердил свой переход в полусредний вес из легкого после победы австралийца Джека Деллы Маддалены над американцем Белалом Мухаммадом. Об этом россиянин написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Пришло время стать двойным чемпионом», - заявил Махачев, добавив при этом, что не собирается оставлять пояс в легком весе.

О намерении перейти в полусредний вес спортсмен говорил давно и объяснял такое решение желанием выиграть второй пояс UFC. В своем дивизионе Махачев добился максимальных результатов, защитив титул четыре раза.