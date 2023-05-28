Пугачева вышла на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле

Певица Алла Пугачева посетила концерт рок-группы «Машина времени» в Израиле, сообщают СМИ.

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В фан-группах певицы в соцсетях появилось видео, на котором она стоит в обнимку с участниками группы Андреем Макаревичем (признан иноагентом в РФ) и Александром Кутиковым. Пугачева поздравила коллектив с днем рождения.

«Машина времени» в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» - написала исполнительница на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Власти подмосковного Солнечногорска ранее обратились в суд с иском против Пугачевой. По данным СМИ, народная артистка с апреля 2021 года не платила за аренду участка в городе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИзраильАндрей МакаревичАлла Пугачева

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