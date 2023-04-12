В Генпрокуратуру поступила просьба проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

По мнению заявителя, Пугачева продолжает активно критиковать специальную военную операцию. Она также оказывает помощь другим деятелям культуры и искусства, которые покинули РФ, активно критикуют СВО и финансируют ВСУ.

«Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», - отмечается в обращении.

Ранее Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

