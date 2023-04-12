В Генпрокуратуру поступила просьба проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

В Генеральную прокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой проверить финансирование Вооруженных сил Украины со стороны гражданки РФ, певицы Аллы Пугачевой, проживающей в настоящее время в Израиле, сообщает ТАСС.

Депутат Терюшков: Галкину и Пугачевой не место в России

По мнению заявителя, Пугачева продолжает активно критиковать специальную военную операцию. Она также оказывает помощь другим деятелям культуры и искусства, которые покинули РФ, активно критикуют СВО и финансируют ВСУ.

«Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», - отмечается в обращении.

Ранее Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВСУИзраильГенпрокуратура РфАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры