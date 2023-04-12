В Генпрокуратуру поступила просьба проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ
В Генеральную прокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой проверить финансирование Вооруженных сил Украины со стороны гражданки РФ, певицы Аллы Пугачевой, проживающей в настоящее время в Израиле, сообщает ТАСС.
По мнению заявителя, Пугачева продолжает активно критиковать специальную военную операцию. Она также оказывает помощь другим деятелям культуры и искусства, которые покинули РФ, активно критикуют СВО и финансируют ВСУ.
«Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», - отмечается в обращении.
Ранее Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Совет Федерации одобрил законопроект о введении электронных повесток
- Си Цзиньпин: Необходимо повышать уровень подготовки военных
- Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ
- Группа «СЛОТ» попала в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре
- В Генпрокуратуру поступила просьба проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ
- SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором
- Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
- Песков: Закон об электронных повестках поможет упорядочить систему воинского учета в РФ
- Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США
- Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru