На Пугачеву подали в суд за неоплату аренды береговой линии

По информации СМИ, Пугачева арендовала участок близ берега реки Истра, на которой у нее стоит причал. Дом площадью 800 квадратных метров с высоким забором находится на первой линии. Пугачёва не заплатила за аренду, и теперь она должна выплатить государству 44,5 тысячи рублей плюс почти семь тысяч пени.

Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева закрыла последний бизнес в России.



