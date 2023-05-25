На Пугачеву подали в суд за неоплату аренды береговой линии

На певицу Аллу Пугачеву подали в суд за неуплату аренды береговой линии под свой причал на даче в подмосковной деревне Бережки, сообщает Telegram-канал SHOT.

Алла Пугачева опубликовала архивные фотографии с ветеранами

По информации СМИ, Пугачева арендовала участок близ берега реки Истра, на которой у нее стоит причал. Дом площадью 800 квадратных метров с высоким забором находится на первой линии. Пугачёва не заплатила за аренду, и теперь она должна выплатить государству 44,5 тысячи рублей плюс почти семь тысяч пени.

Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева закрыла последний бизнес в России.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СудыАлла Пугачева

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