Россиянам посоветовали «не шутить» с телефонными мошенниками

Она объяснила, что злоумышленники во время беседы могут записать голос и интонацию жертвы. Согласно информации экспертов, добавила Храпунова, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, при генерации которых используются живые источники данных.

В связи с этим специалист посоветовала россиянам класть трубку сразу после того, как они поняли, что им позвонил телефонный мошенник.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали похищать деньги через приложение с удаленным управлением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».