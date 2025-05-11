Россиянам посоветовали «не шутить» с телефонными мошенниками

Разговоры с телефонными мошенниками даже в шуточной форме могут быть опасны, так как аферисты собирают любую полученную информацию для последующего обмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллу Храпунову.

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Она объяснила, что злоумышленники во время беседы могут записать голос и интонацию жертвы. Согласно информации экспертов, добавила Храпунова, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, при генерации которых используются живые источники данных.

В связи с этим специалист посоветовала россиянам класть трубку сразу после того, как они поняли, что им позвонил телефонный мошенник.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали похищать деньги через приложение с удаленным управлением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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