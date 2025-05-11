Россиянам посоветовали «не шутить» с телефонными мошенниками
Разговоры с телефонными мошенниками даже в шуточной форме могут быть опасны, так как аферисты собирают любую полученную информацию для последующего обмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллу Храпунову.
Она объяснила, что злоумышленники во время беседы могут записать голос и интонацию жертвы. Согласно информации экспертов, добавила Храпунова, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, при генерации которых используются живые источники данных.
В связи с этим специалист посоветовала россиянам класть трубку сразу после того, как они поняли, что им позвонил телефонный мошенник.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали похищать деньги через приложение с удаленным управлением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru