Депутат Соловьев объяснил прокурорскую проверку Пугачевой

Накануне в Генеральную прокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой проверить финансирование Вооруженных сил Украины со стороны гражданки РФ, певицы Аллы Пугачевой, проживающей в настоящее время в Израиле. Депутат раскрыл причины такой просьбы к Генпрокуратуре.

«Каждый должен работать в своем направлении: кто-то должен делать вооружение, кто-то должен воевать, а кто-то должен внутри своей страны смотреть, чтобы не было у нас всяких предателей и агентов. Они формируют общественное мнение, а уж тем более те, кто еще жертвует деньги. Это очень серьезная работа. Это все единое направление. Тем, кто не поддерживает сейчас спецоперацию, высказывается против, финансирует врага, надо давать оценку и привлекать к ответственности. Отмалчиваться и то странно! Мы должны реагировать. Тот, кто не с нами – тот против нас», - заявил собеседник НСН.