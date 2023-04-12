Депутат Соловьев объяснил прокурорскую проверку Пугачевой
Отмалчиваться и то странно, а если не поддерживать СВО и финансировать врага, то нужно понести ответственности, заявил член думского комитета по культуре Сергей Соловьев в эфире НСН.
Член думского комитета по культуре Сергей Соловьев в интервью НСН заявил, что необходимо давать оценку и привлекать к ответственности всех, кто не поддерживает специальную военную операцию.
Накануне в Генеральную прокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой проверить финансирование Вооруженных сил Украины со стороны гражданки РФ, певицы Аллы Пугачевой, проживающей в настоящее время в Израиле. Депутат раскрыл причины такой просьбы к Генпрокуратуре.
«Каждый должен работать в своем направлении: кто-то должен делать вооружение, кто-то должен воевать, а кто-то должен внутри своей страны смотреть, чтобы не было у нас всяких предателей и агентов. Они формируют общественное мнение, а уж тем более те, кто еще жертвует деньги. Это очень серьезная работа. Это все единое направление. Тем, кто не поддерживает сейчас спецоперацию, высказывается против, финансирует врага, надо давать оценку и привлекать к ответственности. Отмалчиваться и то странно! Мы должны реагировать. Тот, кто не с нами – тот против нас», - заявил собеседник НСН.
По его словам, Пугачева могла пересылать деньги на счета гуманитарных фондов Украины.
«Насчет Пугачевой, да, такая информация прошла. Можно же не напрямую финансировать ВСУ, можно на якобы гуманитарные нужны переводить и оправдывать все это гуманизмом. То есть, перечислять не в фонды поддержки российских сил, а туда. Это воспринимается как поддержка преступного киевского режима. Счетов, я думаю, там нет, а вот через фонды – спокойно. Не стоит забывать, что и муж её признан иноагентом. Сама она высказывается с антироссийской риторикой. Все семейство такое», - резюмировал депутат.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что власти Кемеровской области лишили юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) региональных наград. У артиста отозвали орден Почета Кузбасса и медаль «За веру и добро».
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