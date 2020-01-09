«Турецкий» открыли, откроем и «Северный». Россия достроит газопровод в Германию
Российские специалисты смогут проложить оставшуюся часть «Северного потока-2» самостоятельно - вне зависимости от того, вернётся ли в проект напуганная угрозой санкций США швейцарская Allseas.
Прошлогодние официальные заявления властей РФ о готовности России своими силами достроить вторую нитку «Северного потока» подтвердили и эксперты. По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, для этого есть судно «Академик Черский», которое на конец 2019 года находилось в порту Находки.
Подобные суда – большая редкость, поскольку необходимость в укладке подводных газопроводов возникает не часто. Эксперты говорят, что такие есть только у есть лишь у итальянской Saipem и швейцарской Allseas. Они более эффективны в штормовых условиях, чем российские трубоукладчики. Правосудов называет «Академика Черского» единственным судном, способным осуществить технически сложные работы по «Северному потоку-2».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН также упоминал это судно в качестве последнего шанса на завершение «Северного потока - 2» в разумные сроки, отмечая, из Находки «Черскому» идти в Балтийское море как минимум месяц.
Основная часть работ по проекту уже выполнена: когда США пригрозили подрядчикам строительства санкциями, Allseas оставалось работать около 30 дней. Вмешательство Вашингтона вызвало возмущение в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу объявила, что выступает против санкций США. Её правительство выдало разрешение на строительство «Северного потока -2» зимой. А Герхард Шрёдер на правах бывшего канцлера высказался прямо: с его точки зрения, санкции США в данном случае – вмешательство во внутренние дела Германии.
По мнению Правосудова, не исключена вероятность, что европейцы продолжат отстаивать свои экономические интересы. И тогда возможно даже возвращение Allseas к достройке «Северного потока-2». Однако перспективы такого развития событий пока не ясны, и России остается рассчитывать на «Черского». В Москве официально заявили, что трубопровод в любом будет запущен до конца 2020 года.
8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток» - ещё один крупный инфраструктурный проект, обеспечивающий движение российского топлива в направлении Европы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Шамсутдинов попросил прощения за расстрел сослуживцев
- Жириновский объяснил, почему обозвал москвичей крепостными и холопами
- Всемирный банк рассказал о темпах роста российской экономики в 2020 году
- Авиаэксперты усомнились в неисправности рухнувшего в Иране Boeing 737
- Две ракеты разорвались в «зеленой зоне» Багдада