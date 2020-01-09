«Турецкий» открыли, откроем и «Северный». Россия достроит газопровод в Германию

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН также упоминал это судно в качестве последнего шанса на завершение «Северного потока - 2» в разумные сроки, отмечая, из Находки «Черскому» идти в Балтийское море как минимум месяц.

Основная часть работ по проекту уже выполнена: когда США пригрозили подрядчикам строительства санкциями, Allseas оставалось работать около 30 дней. Вмешательство Вашингтона вызвало возмущение в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу объявила, что выступает против санкций США. Её правительство выдало разрешение на строительство «Северного потока -2» зимой. А Герхард Шрёдер на правах бывшего канцлера высказался прямо: с его точки зрения, санкции США в данном случае – вмешательство во внутренние дела Германии.

По мнению Правосудова, не исключена вероятность, что европейцы продолжат отстаивать свои экономические интересы. И тогда возможно даже возвращение Allseas к достройке «Северного потока-2». Однако перспективы такого развития событий пока не ясны, и России остается рассчитывать на «Черского». В Москве официально заявили, что трубопровод в любом будет запущен до конца 2020 года.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток» - ещё один крупный инфраструктурный проект, обеспечивающий движение российского топлива в направлении Европы.

