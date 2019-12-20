СМИ: Меркель объявила Трампу войну из-за «Северного потока - 2»

«Это четкое объявление войны Трампу… Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», — пишет автор материала.

Он также выражает уверенность, что никакие санкции уже не смогут помешать строительству трубопровода.

Как напоминает RT, против создания «Северного потока - 2» неоднократно выступали ряд стран Евросоюза: Польша, Латвия и Литва. Кроме того, сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон заявили, что швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, занимающуюся прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», ждут «сокрушительные и фатальные» санкции.



