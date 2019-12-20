СМИ: Меркель объявила Трампу войну из-за «Северного потока - 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель фактически объявила американскому президенту Дональду Трампу войну, заявив, что ФРГ против санкций США в отношении трубопровода «Северного потока - 2», пишут РИА Новости со ссылкой на Bild.
«Это четкое объявление войны Трампу… Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», — пишет автор материала.
Он также выражает уверенность, что никакие санкции уже не смогут помешать строительству трубопровода.
Как напоминает RT, против создания «Северного потока - 2» неоднократно выступали ряд стран Евросоюза: Польша, Латвия и Литва. Кроме того, сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон заявили, что швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, занимающуюся прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», ждут «сокрушительные и фатальные» санкции.
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